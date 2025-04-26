السبت 2025-04-26 12:36 م
 

إصابات واعتقالات في اقتحامات الاحتلال للضفة والمستوطنون يصعّدون بالخليل

فلسطينيون يتفقدون الأضرار التي ألحقها مستوطنون بأرض مزارع فلسطيني في قرية سنجل شمال رام الله
فلسطينيون يتفقدون الأضرار التي ألحقها مستوطنون بأرض مزارع فلسطيني في قرية سنجل شمال رام الله
 
السبت، 26-04-2025 09:36 ص
الوكيل الإخباري-   أُصيب فلسطينيون، بينهم طفل وسيدة، برصاص قوات الاحتلال خلال حملة اقتحامات شنتها فجر اليوم السبت ومساء أمس الجمعة على مختلف بلدات ومدن الضفة الغربية المحتلة، تخللتها اعتقالات واسعة لعدد من الفلسطينيين، كما واصل المستوطنون اعتداءاتهم اليومية واقتحموا عدة مناطق، خاصة في الخليل.اضافة اعلان


فقد أُصيب شاب فلسطيني بجروح حرجة جراء إطلاق الرصاص خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة سنجل شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت وابلًا من الرصاص وقنابل الغاز المُدمع صوب شبان من بلدة سنجل، ما أدى إلى إصابة شاب وعشرات آخرين بحالات اختناق خلال تصديهم لمحاولة اقتحام نفذها عدد من المستوطنين لمنطقة جبل التل في البلدة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، إن إصابة خطيرة برصاص الاحتلال على مستوى الظهر من بلدة سنجل وصلت إلى مستشفى سلفيت الحكومي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن عشرات المستوطنين جددوا، مساء الجمعة، اقتحام منطقة جبل التل، فيما أضرم شبان من البلدة النيران في عدة مواقع لمنع تقدم المستوطنين نحو منازل المواطنين الفلسطينيين.

وأشارت إلى أن المنطقة شهدت على مدار الأيام الماضية اعتداءات واسعة من قبل المستوطنين، استشهد خلالها فلسطيني، وأُحرقت منازل ومركبات وممتلكات.

الجزيرة
 
gnews

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