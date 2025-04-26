إصابات واعتقالات في اقتحامات الاحتلال للضفة والمستوطنون يصعّدون بالخليل

فقد أُصيب شاب فلسطيني بجروح حرجة جراء إطلاق الرصاص خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة سنجل شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.
وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت وابلًا من الرصاص وقنابل الغاز المُدمع صوب شبان من بلدة سنجل، ما أدى إلى إصابة شاب وعشرات آخرين بحالات اختناق خلال تصديهم لمحاولة اقتحام نفذها عدد من المستوطنين لمنطقة جبل التل في البلدة.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، إن إصابة خطيرة برصاص الاحتلال على مستوى الظهر من بلدة سنجل وصلت إلى مستشفى سلفيت الحكومي.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن عشرات المستوطنين جددوا، مساء الجمعة، اقتحام منطقة جبل التل، فيما أضرم شبان من البلدة النيران في عدة مواقع لمنع تقدم المستوطنين نحو منازل المواطنين الفلسطينيين.
وأشارت إلى أن المنطقة شهدت على مدار الأيام الماضية اعتداءات واسعة من قبل المستوطنين، استشهد خلالها فلسطيني، وأُحرقت منازل ومركبات وممتلكات.
الجزيرة
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