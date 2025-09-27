السبت 2025-09-27 12:13 م
 

إصابة طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في بيت لحم

ارشيفية
 
السبت، 27-09-2025 08:33 ص
الوكيل الإخباري-   أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة طفل برصاص الاحتلال في مخيم الدهيشة بمدينة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة.اضافة اعلان


وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابلَ صوتٍ خلال اقتحامها بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة.
 
 
