مكملات زيت السمك تقدم فائدة قلبية مهمة لمرضى الغسيل الكلوي

الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة دولية كبرى أن تناول مكمل زيت السمك يوميا يقلل بشكل ملحوظ من حدوث مضاعفات القلب والأوعية الدموية الخطيرة لدى مرضى الفشل الكلوي الذين يخضعون لغسيل الكلى.



وشارك في الدراسة، التي أجريت بالتعاون بين كلية موناش للصحة وكلية العلوم السريرية بجامعة موناش في أستراليا، 1228 مشاركا من 26 مركزا لغسيل الكلى في أستراليا وكندا.

وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين تناولوا أربعة غرامات يوميا من زيت السمك، الذي يحتوي على المكونات النشطة الطبيعية EPA وDHA، شهدوا انخفاضا بنسبة 43% في معدل حدوث مضاعفات القلب والأوعية الدموية الخطيرة مقارنة بالمجموعة التي تناولت الدواء الوهمي.



وشملت هذه المضاعفات النوبات القلبية والسكتات الدماغية والوفاة القلبية وبتر الأعضاء المرتبط بالأوعية الدموية.



وقال البروفيسور المساعد كيفان بولكينهورن، أخصائي أمراض الكلى في كلية موناش للصحة والأستاذ المساعد في كلية العلوم السريرية: "يعاني مرضى غسيل الكلى من مخاطر قلبية وعائية مرتفعة للغاية، ولم يُثبت سوى عدد قليل من العلاجات قدرتها على تقليل هذا الخطر. وفي مجال شهدت فيه العديد من التجارب نتائج سلبية، تعد هذه النتيجة مهمة".



وأشار بولكينهورن إلى أن مستويات حمضي EPA وDHA لدى مرضى غسيل الكلى عادة ما تكون أقل بكثير من عامة السكان، وهو ما قد يفسر حجم الفائدة الملحوظة في هذه المجموعة. كما شدد على أن النتائج خاصة بالأشخاص الذين يخضعون لغسيل الكلى لعلاج الفشل الكلوي، ولا ينبغي تطبيقها على الأفراد الأصحاء أو مجموعات مرضى أخرى.



تولى التنسيق المركزي للتجربة شبكة تجارب الكلى الأسترالية (AKTN)، وساهم حوالي 200 مشارك أسترالي في الدراسة، من بينهم 44 عولجوا في مستشفى موناش. وعلى الصعيد الدولي، قادت البروفيسورة شارمين لوك وزملاؤها في شبكة الصحة الجامعية في تورنتو وجامعة كالغاري الدراسة.



عرضت النتائج في أسبوع الكلى للجمعية الأمريكية لأمراض الكلى لعام 2025، ونشرت بالتزامن في مجلة نيو إنغلاند الطبية.