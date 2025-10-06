نصائح لتنشيط الذاكرة.. جربوها!

الوكيل الإخباري- الذاكرة من أهم وظائف الدماغ التي تؤثر بشكل مباشر على جودة حياتنا اليومية، وقد يعاني البعض من النسيان المتكرر لأسباب لا تتعلق بالتقدم في العمر فقط، بل بعوامل مثل التوتر، وقلة النوم، وسوء التغذية. لحسن الحظ، هناك خطوات بسيطة وفعالة يمكن اتباعها لتعزيز الذاكرة والحفاظ على صحة الدماغ مع التقدم في السن.





🧠 طرق تقوية الذاكرة وتحسينها:

التمارين الهوائية

تعزز نمو الخلايا العصبية وتزيد تدفق الدم للدماغ.

نظام غذائي متوازن

يعتمد على أحماض أوميغا-3، تقليل السكريات، وبروتينات قليلة الدهون.

إدارة التوتر

عبر التأمل، اليقظة الذهنية، والاسترخاء، لتقليل هرمون الكورتيزول الضار بالدماغ.

النوم الجيد

النوم 8 ساعات يُعزز ترسيخ المعلومات وتحسين وظائف الدماغ.

التكرار المنتظم للمعلومات

يُساعد على ترسيخ الذاكرة طويلة الأمد.

تعلم مهارات جديدة

مثل الألغاز، اللغات، الرياضيات البسيطة... تمرين ممتاز للدماغ.



🧬 الخلاصة:

فقدان الذاكرة ليس حتميًا مع التقدم بالعمر. عبر نمط حياة صحي، وتغذية متوازنة، ونوم جيد، يمكن الحفاظ على ذاكرة قوية لعمر أطول.