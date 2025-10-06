نصائح لتنشيط الذاكرة.. جربوها!

التمارين الهوائية
تعزز نمو الخلايا العصبية وتزيد تدفق الدم للدماغ.
نظام غذائي متوازن
يعتمد على أحماض أوميغا-3، تقليل السكريات، وبروتينات قليلة الدهون.
إدارة التوتر
عبر التأمل، اليقظة الذهنية، والاسترخاء، لتقليل هرمون الكورتيزول الضار بالدماغ.
النوم الجيد
النوم 8 ساعات يُعزز ترسيخ المعلومات وتحسين وظائف الدماغ.
التكرار المنتظم للمعلومات
يُساعد على ترسيخ الذاكرة طويلة الأمد.
تعلم مهارات جديدة
مثل الألغاز، اللغات، الرياضيات البسيطة... تمرين ممتاز للدماغ.
🧬 الخلاصة:
فقدان الذاكرة ليس حتميًا مع التقدم بالعمر. عبر نمط حياة صحي، وتغذية متوازنة، ونوم جيد، يمكن الحفاظ على ذاكرة قوية لعمر أطول.
