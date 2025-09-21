إصابة 8 جنود إسرائيليين بانقلاب آلية عسكرية على مشارف غزة

وأفاد موقع "واينت" الإسرائيلي، بأن 8 جنود من لواء "الكفير" أصيبوا بجروح بسبب انقلاب سيارة هامر عسكرية على مشارف مدينة غزة.
يأتي ذلك في وقت أعلن فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس السبت، أن قوات الفرقة 98 تعمق عملياتها في مدينة غزة، حيث عملت خلال الأيام الأخيرة على تطويق المدينة.
