إصابة 8 جنود إسرائيليين بانقلاب آلية عسكرية على مشارف غزة

الوكيل الإخباري- أصيب 8 جنود إسرائيليين اليوم الأحد، بانقلاب آلية عسكرية على مشارف مدينة غزة، شمال قطاع غزة.

وأفاد موقع "واينت" الإسرائيلي، بأن 8 جنود من لواء "الكفير" أصيبوا بجروح بسبب انقلاب سيارة هامر عسكرية على مشارف مدينة غزة.