إلغاء زيارة نائب الرئيس الأمريكي إلى قطاع غزة لدواعٍ أمنية

وذكرت قناة "كان" العبرية أن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس كان يعتزم زيارة القطاع خلال وصوله المرتقب إلى إسرائيل، لكن تقرر فيما بعد أنه سيراقب ما يحدث في القطاع عن بعد من خلال شاشات خاصة.
وأشارت القناة العبرية إلى أن زيارة جيه دي فانس ستستمر حتى يوم الخميس المقبل.
يذكر أنه في الأسبوع الماضي، قام مبعوثا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، بجولة في القطاع.
