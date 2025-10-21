الثلاثاء 2025-10-21 01:50 ص
 

إلغاء زيارة نائب الرئيس الأمريكي إلى قطاع غزة لدواعٍ أمنية

ا
أرشيفية
 
الثلاثاء، 21-10-2025 12:12 ص

الوكيل الإخباري- أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بإلغاء زيارة نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، إلى قطاع غزة لدواع أمنية.

وذكرت قناة "كان" العبرية أن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس كان يعتزم زيارة القطاع خلال وصوله المرتقب إلى إسرائيل، لكن تقرر فيما بعد أنه سيراقب ما يحدث في القطاع عن بعد من خلال شاشات خاصة.

اضافة اعلان


وأشارت القناة العبرية إلى أن زيارة جيه دي فانس ستستمر حتى يوم الخميس المقبل.


يذكر أنه في الأسبوع الماضي، قام مبعوثا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، بجولة في القطاع.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

طب وصحة تغيير بسيط في روتينك اليومي يمنحك طاقة غير متوقعة

صحة غزة: التعرف على 31 جثة لشهداء من أصل 150 تسلمناها من إسرائيل

فلسطين صحة غزة: التعرف على 31 جثة لشهداء من أصل 150 تسلمناها من إسرائيل

ل

عربي ودولي الدفاع الروسية تعلن تدمير 14 مسيرة أوكرانية فوق ثلاث مقاطعات

ترامب يهدم جزء من البيت الأبيض لبناء قاعة رقص

عربي ودولي ترامب يهدم جزء من البيت الأبيض لبناء قاعة رقص

ا

فلسطين إلغاء زيارة نائب الرئيس الأمريكي إلى قطاع غزة لدواعٍ أمنية

وزير الثقافة يتفقد عدداً من المشاريع في جرش

أخبار محلية وزير الثقافة يتفقد عدداً من المشاريع في جرش

ل

أخبار محلية اجتماع حول المبادرة المجتمعية لوزارة الداخلية في الكرك

أجواء معتدلة الثلاثاء وغيوم عالية في سماء المملكة

الطقس أجواء معتدلة الثلاثاء وغيوم عالية في سماء المملكة



 
 





الأكثر مشاهدة