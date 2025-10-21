إلغاء زيارة نائب الرئيس الأمريكي إلى قطاع غزة لدواعٍ أمنية

الوكيل الإخباري- أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بإلغاء زيارة نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، إلى قطاع غزة لدواع أمنية.



وذكرت قناة "كان" العبرية أن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس كان يعتزم زيارة القطاع خلال وصوله المرتقب إلى إسرائيل، لكن تقرر فيما بعد أنه سيراقب ما يحدث في القطاع عن بعد من خلال شاشات خاصة.

اضافة اعلان



وأشارت القناة العبرية إلى أن زيارة جيه دي فانس ستستمر حتى يوم الخميس المقبل.