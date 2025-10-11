السبت 2025-10-11 04:38 م
 

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 67,682

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 11-10-2025 03:34 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 67,682 شهيدا و170,033 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول 2023.اضافة اعلان


وأوضحت الوزارة، أن 151 شهيدا (منهم 116 انتشال) و72 مصابا، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة.

وأشارت إلى أن عدد شهداء "لقمة العيش" ممن وصلوا إلى المستشفيات بلغ 2,615 شهيدا وأكثر من 19,177 إصابة.

كما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار الماضي 13,598 شهيدا و57,849 مصابا.

وسجلت مستشفيات قطاع غزة نتيجة المجاعة وسوء التغذية 463 شهيدا من بينهم 157 طفلا، ومنذ إعلان منظمة "التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي" (IPC) عن المجاعة في غزة سجلت 185 حالة وفاة من بينهم 42 طفلا.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

غزة

فلسطين 9500 فلسطيني لا يزالون في عداد المفقودين في قطاع غزة

القيادة المركزية الأميركية تتابع سير إنشاء مركز تنسيق مدني-عسكري في غزة

فلسطين القيادة المركزية الأميركية تتابع سير إنشاء مركز تنسيق مدني-عسكري في غزة

شارك وزير العمل الدكتور خالد البكار، اليوم السبت، في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية التي عُقدت في العاصمة المصرية القاهرة، والتي خُصص جدول أعمالها لمناقشة انتخاب هيئة رئاسة مجلس الإدارة، وتقر

أخبار محلية وزير العمل يشارك في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية في القاهرة

ىلىلى

طب وصحة ماذا يحدث عند النوم ساعة مبكراً عن الموعد المعتاد؟

ارشيفية

فلسطين ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 67,682

الترخيص المتنقل في الأزرق الأحد والاثنين

أخبار محلية الترخيص المتنقل في الأزرق الأحد والاثنين

اة

فن ومشاهير وفاة مخرج مصري مشهور

اى

منوعات في اليوم العالمي للفتاة.. 7 خطوات نحو الاعتماد على النفس والتمكين الذاتي



 
 





الأكثر مشاهدة