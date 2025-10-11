ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 67,682

وأوضحت الوزارة، أن 151 شهيدا (منهم 116 انتشال) و72 مصابا، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة.
وأشارت إلى أن عدد شهداء "لقمة العيش" ممن وصلوا إلى المستشفيات بلغ 2,615 شهيدا وأكثر من 19,177 إصابة.
كما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار الماضي 13,598 شهيدا و57,849 مصابا.
وسجلت مستشفيات قطاع غزة نتيجة المجاعة وسوء التغذية 463 شهيدا من بينهم 157 طفلا، ومنذ إعلان منظمة "التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي" (IPC) عن المجاعة في غزة سجلت 185 حالة وفاة من بينهم 42 طفلا.
