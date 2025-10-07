استئناف المفاوضات بين حماس وإسرائيل في شرم الشيخ ظهر اليوم

11:12 ص

الوكيل الإخباري- قال مصدران مطلعان على سير المفاوضات غير المباشرة في مصر، بين حركة حماس وإسرائيل، إن المباحثات "إيجابية" وستُستأنف الثلاثاء.





وأوضح أحد المصدرين أن "المباحثات كانت إيجابية الليلة الماضية واستمرت أول جولة لأربع ساعات"، مشيرًا إلى أن "المباحثات غير المباشرة ستُستأنف ظهر اليوم في شرم الشيخ".



ونوّه المصدر، وهو مسؤول قريب من المفاوضات، إلى أن الجولة الأولى من المفاوضات التي عُقدت مساء الاثنين استمرت حوالي أربع ساعات، مشيرًا إلى أنه "تمت مناقشة خارطة طريق المباحثات والآليات".



وقال إن النقاط التي تُبحث هي: "تبادل الأسرى ويشمل الآليات لتسليم الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات، وفي مقابلهم الأسرى الفلسطينيون، بينهم كبار وقادة الأسرى، وخرائط الانسحاب الإسرائيلي، وإدخال المساعدات مع بدء وقف النار، وتسليم إدارة القطاع للجنة كفاءات مستقلة فلسطينية".



وقال مصدر مطلع آخر إن حماس "أكدت للوسطاء ضرورة وقف تحليق الطيران الحربي والاستطلاعي، ووقف القصف كليًا، وسحب القوات الإسرائيلية من داخل المدن، للإسراع في الوصول للمجموعات الآسرة وتسليم الأسرى".



وأضاف أن حماس أبلغت الوسطاء مجددًا أنها جاهزة للاتفاق الشامل "في حال كان الاحتلال مستعدًا للاتفاق مع توفّر ضمانات أميركية ودولية"، لكنه أوضح أن المفاوضات "ستكون صعبة حول التفاصيل".



وانتهت ليلَ الاثنين/الثلاثاء، في شرم الشيخ، أولُ جولة مباحثات غير مباشرة بين وفدي حركة حماس وإسرائيل، لوضع آليات وتفاصيل تطبيق المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب المتواصلة في قطاع غزة بين الطرفين منذ عامين، وفقًا للقاهرة الإخبارية.