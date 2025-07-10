الأمم المتحدة: استمرار العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية سبب دمارًا هائلاً

الوكيل الإخباري- قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأممي (اوتشا) اليوم الخميس، إن استمرار هجمات القوات الإسرائيلية على مدن الضفة الغربية سبب دمارًا هائلاً.

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وذكر مكتب اوتشا في تقريره اليومي، أن الاعتداءات تزيد من الاحتياجات الإنسانية، وتُضعف آمال آلاف العائلات النازحة في العودة إلى ديارها.



وأشار المكتب، أن هجمات المستوطنين الإسرائيليين ومضايقاتهم وترهيبهم ضد الفلسطينيين أصبحت واقعًا يوميًا، لافتًا إلى هجوم للمستوطنين في 3 تموز والذي أدى إلى تهجير تجمع المعرجات الشرقي البدوي في وسط الضفة الغربية.