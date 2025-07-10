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الأمم المتحدة: استمرار العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية سبب دمارًا هائلاً

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
 
الخميس، 10-07-2025 10:56 م

الوكيل الإخباري-   قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأممي (اوتشا) اليوم الخميس، إن استمرار هجمات القوات الإسرائيلية على مدن الضفة الغربية سبب دمارًا هائلاً.

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وذكر مكتب اوتشا في تقريره اليومي، أن الاعتداءات تزيد من الاحتياجات الإنسانية، وتُضعف آمال آلاف العائلات النازحة في العودة إلى ديارها.


وأشار المكتب، أن هجمات المستوطنين الإسرائيليين ومضايقاتهم وترهيبهم ضد الفلسطينيين أصبحت واقعًا يوميًا، لافتًا إلى هجوم للمستوطنين في 3 تموز والذي أدى إلى تهجير تجمع المعرجات الشرقي البدوي في وسط الضفة الغربية.


وأضاف، أن هذا التجمع هو التجمع التاسع الذي يُهجّر بالكامل في منطقتي رام الله وأريحا منذ كانون الثاني 2023 في أعقاب الهجمات المتكررة للمستوطنين الإسرائيليين.

 
 
gnews

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