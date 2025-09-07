الأحد 2025-09-07 09:36 م
 

الأونروا: البقاء على قيد الحياة في قطاع غزة أصبح صراعا مريرا

أرشيفية
 
الأحد، 07-09-2025 09:30 م

الوكيل الإخباري- قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إن البقاء على قيد الحياة في قطاع غزة أصبح صراعا مريرا حيث لا أحد آمنا، محذرة من أن الخسائر البشرية الناجمة عن هذا العنف والنزوح المستمر هائلة.

وأشارت الوكالة في منشور على منصة (إكس) اليوم الأحد، إلى أن أوامر التهجير القسري أجبرت الفلسطينيين في القطاع على النزوح من منازلهم مجددا، ويتم اقتلاعهم من ديارهم ومحاصرتهم في مناطق ضيقة وغير آمنة، لافتة الى أن الحصول على الغذاء والدواء والمياه النظيفة وغيرها من المستلزمات الأساسية في القطاع أصبح محدودا للغاية وصعب المنال.

 
 
ا

ا

ا

