الأونروا: البقاء على قيد الحياة في قطاع غزة أصبح صراعا مريرا

وأشارت الوكالة في منشور على منصة (إكس) اليوم الأحد، إلى أن أوامر التهجير القسري أجبرت الفلسطينيين في القطاع على النزوح من منازلهم مجددا، ويتم اقتلاعهم من ديارهم ومحاصرتهم في مناطق ضيقة وغير آمنة، لافتة الى أن الحصول على الغذاء والدواء والمياه النظيفة وغيرها من المستلزمات الأساسية في القطاع أصبح محدودا للغاية وصعب المنال.
