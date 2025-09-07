الأونروا: البقاء على قيد الحياة في قطاع غزة أصبح صراعا مريرا

الوكيل الإخباري- قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إن البقاء على قيد الحياة في قطاع غزة أصبح صراعا مريرا حيث لا أحد آمنا، محذرة من أن الخسائر البشرية الناجمة عن هذا العنف والنزوح المستمر هائلة.

