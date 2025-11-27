الخميس 2025-11-27 04:51 م

هنا الزاهد ممثلة العام.. قائمة تكريمات مهرجان ضيافة 2025

قل
هنا الزاهد لحظة التكريم
الخميس، 27-11-2025 02:43 م

الوكيل الإخباري-   اختتم مهرجان ضيافة 2025 دورته التاسعة بحفل فني احتفى بإرث العندليب عبدالحليم حافظ، وشهد تكريم 25 شخصية فنية بينهم أحمد حلمي، هنا الزاهد، آسر ياسين، أمينة خليل، وجومانا مراد.

اضافة اعلان


نال آسر ياسين تكريماً عن مسيرته ومسلسل قلبي ومفتاحه، وحصلت هنا الزاهد على جائزة ممثلة العام. كما كُرّم فانكو بجائزة أغنية العام العالمية والفنان الكوري Aoora في الختام.


وشهد اليوم الأول حضوراً واسعاً للنجوم على السجادة الحمراء ومشاركات في جلسات حوارية.

 

 24

 
 


gnews

أحدث الأخبار

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته. وأفادت دائرة

فلسطين مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

ت

شؤون برلمانية نائب ينتقد تأخر وزارة الأشغال بسداد مستحقات المقاولين

انطلاق جائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية بالأغوار الشمالية

أخبار محلية انطلاق جائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية بالأغوار الشمالية

وزارة الصناعة والتجارة والتموين

أخبار محلية "الصناعة والتجارة" تدعو للإبلاغ عن الشكاوى خلال الجمعة البيضاء

مدير الأمن العام يفتتح معهد إعداد وتأهيل الشرطة – سواقة التابع لاكاديمية الشرطة الملكية

أخبار محلية مدير الأمن العام يفتتح معهد إعداد وتأهيل الشرطة – سواقة التابع لاكاديمية الشرطة الملكية

كابيتال بنك يجدد التزامه بدعم صحة الموظفين عبر فعاليات توعوية ورياضية متنوعة

أخبار الشركات كابيتال بنك يجدد التزامه بدعم صحة الموظفين عبر فعاليات توعوية ورياضية متنوعة

بورصة عمان تُعيد نشر بيانات تداول السندات الحكومية بالتعاون مع البنك المركزي

اقتصاد محلي 9.7 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

العيسوي يزور أبو كركي والحمادنة ناقلًا تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشيرة أبو حويطي



 
 





الأكثر مشاهدة