هنا الزاهد ممثلة العام.. قائمة تكريمات مهرجان ضيافة 2025

الوكيل الإخباري- اختتم مهرجان ضيافة 2025 دورته التاسعة بحفل فني احتفى بإرث العندليب عبدالحليم حافظ، وشهد تكريم 25 شخصية فنية بينهم أحمد حلمي، هنا الزاهد، آسر ياسين، أمينة خليل، وجومانا مراد.

نال آسر ياسين تكريماً عن مسيرته ومسلسل قلبي ومفتاحه، وحصلت هنا الزاهد على جائزة ممثلة العام. كما كُرّم فانكو بجائزة أغنية العام العالمية والفنان الكوري Aoora في الختام.



وشهد اليوم الأول حضوراً واسعاً للنجوم على السجادة الحمراء ومشاركات في جلسات حوارية.