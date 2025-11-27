هنا الزاهد ممثلة العام.. قائمة تكريمات مهرجان ضيافة 2025

نال آسر ياسين تكريماً عن مسيرته ومسلسل قلبي ومفتاحه، وحصلت هنا الزاهد على جائزة ممثلة العام. كما كُرّم فانكو بجائزة أغنية العام العالمية والفنان الكوري Aoora في الختام.
وشهد اليوم الأول حضوراً واسعاً للنجوم على السجادة الحمراء ومشاركات في جلسات حوارية.
