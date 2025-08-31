الإمارات تُسير شحنة مساعدات ضخمة في طريقها لغزة

وتأتي هذه الخطوة في إطار عملية " الفارس الشهم 3"، التي تُنفذ بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.
وتتضمن حمولة السفينة غذائية وطبية وإغاثية متنوعة، حيث يبلغ إجمالي الحمولة 7000 طن، تنقسم الحمولة بين 5000 طن من الطرود الغذائية، و1900 طن من المواد الغذائية لدعم المطابخ الشعبية، و100 طن من الخيام الطبية لدعم القطاع الطبي و5 سيارات إسعاف.
وتواصل دولة الإمارات تقديم يد الإغاثة لسكان قطاع غزة الذين يواجهون ظروفاً قاسية، تتطلب المساندة من الجميع، وانطلاقاً من التزام الإمارات بنهجها الإنساني اتجاه المتضررين والمحتاجين تتواصل المبادرات الإنسانية المختلفة، وذلك بالتعاون مع المؤسسات وجهات الخير الإماراتية.
