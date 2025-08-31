الأحد 2025-08-31 06:52 م
 

الإمارات تُسير شحنة مساعدات ضخمة في طريقها لغزة

الإمارات تُسير شحنة مساعدات ضخمة في طريقها لغزة
الإمارات تُسير شحنة مساعدات ضخمة في طريقها لغزة
 
الأحد، 31-08-2025 05:20 م
الوكيل الإخباري-  استمراراً لجهود الإمارات الإنسانية في دعم قطاع غزة، انطلقت سفينة " حمدان الإنسانية التاسعة" الاثنين من ميناء خليفة " كيزاد" في أبو ظبي باتجاه ميناء العريش في جمهورية مصر العربية، تمهيداً لإدخال المساعدات المتنوعة التي تحملها للقطاع.اضافة اعلان


وتأتي هذه الخطوة في إطار عملية " الفارس الشهم 3"، التي تُنفذ  بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. 

وتتضمن حمولة السفينة غذائية وطبية وإغاثية متنوعة، حيث يبلغ إجمالي الحمولة  7000 طن، تنقسم الحمولة بين 5000 طن من الطرود الغذائية، و1900 طن من المواد الغذائية لدعم المطابخ الشعبية، و100 طن من الخيام الطبية لدعم القطاع الطبي و5 سيارات إسعاف.

وتواصل دولة الإمارات تقديم يد الإغاثة لسكان قطاع غزة الذين يواجهون ظروفاً قاسية، تتطلب المساندة من الجميع، وانطلاقاً من التزام الإمارات بنهجها الإنساني اتجاه المتضررين والمحتاجين تتواصل المبادرات الإنسانية المختلفة، وذلك بالتعاون مع المؤسسات وجهات الخير الإماراتية.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ورشة توعوية حول حقوق منتسبي الضمان الاجتماعي في الرمثا

أخبار محلية ورشة توعوية حول حقوق منتسبي الضمان الاجتماعي في الرمثا

مقاتلة إسرائيلية تقصف عن طريق الخطأ موقعًا عسكريًا إسرائيليًا شمال غزة

فلسطين مقاتلة إسرائيلية تقصف عن طريق الخطأ موقعًا عسكريًا إسرائيليًا شمال غزة

ل

أخبار محلية "الأردنية لريادة الأعمال" تشارك بالقمة العالمية للشباب في تتارستان

نعي مصري لأبو عبيدة بكلمات مؤثرة

عربي ودولي نعي مصري لأبو عبيدة بكلمات مؤثرة

ا

أخبار محلية مدير عام متحف الأردن يبحث التعاون مع المستشار الثقافي الصيني

وزارة الشباب تطلق رابط التسجيل في بطولة "عمّان عاصمة الشباب العربي 2025" لخماسيات كرة القدم

أخبار محلية وزارة الشباب تطلق رابط التسجيل في بطولة "عمّان عاصمة الشباب العربي 2025" لخماسيات كرة القدم

ن

أخبار محلية وزارة التنمية الاجتماعية تكرّم الطلبة الناجحين في التوجيهي

"أنصار الله" تتوعد بالرد على اغتيال إسرائيل رئيس حكومة الحوثيين وعدداً من وزرائها

عربي ودولي "أنصار الله" تتوعد بالرد على اغتيال إسرائيل رئيس حكومة الحوثيين وعدداً من وزرائها



 
 





الأكثر مشاهدة