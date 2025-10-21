سوريا.. إحباط تهريب 12 مليون حبة كبتاغون كانت في طريقها إلى الأردن

08:14 ص

الوكيل الإخباري- في عملية نوعية نفذها فرع مكافحة المخدرات في ريف دمشق، بالتعاون مع مديرية الأمن الداخلي في منطقة الضمير، تم إحباط محاولة تهريب نحو 12 مليون حبة من مادة الكبتاغون المخدّرة، كانت مخبأة بإحكام ضمن شحنة معدّة للتهريب إلى خارج سوريا، فيما أشارت مصادر إعلامية إلى أن وجهتها كانت الأراضي الأردنية.





وأكد مدير إدارة مكافحة المخدرات السورية، العميد خالد عيد، أن العملية جاءت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، ونتج عنها إلقاء القبض على مسؤول الشبكة، فيما تتواصل الجهود لملاحقة باقي المتورطين.



وأوضح عيد أن الكمية تمّت مصادرتها تمهيدًا لإتلافها، وأُحيل المقبوض عليه إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



تأتي هذه العملية ضمن سلسلة من الجهود المكثفة التي تبذلها السلطات السورية في مواجهة عمليات التهريب والحد من انتشار المواد المخدرة، لا سيما عبر الحدود الجنوبية.