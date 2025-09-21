الأحد 2025-09-21 01:24 م
 

الاحتلال يفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي
 
الأحد، 21-09-2025 10:54 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية المحتلة، ونشر كتيبتين إضافيتين فيها، وذلك بذريعة تأمين احتفالات رأس السنة العبرية.اضافة اعلان


وتشهد هذه الإجراءات المشددة توقيتًا سياسيًا بالغ الحساسية، حيث تتزامن مع استعداد نحو 11 دولة، معظمها أوروبية، للاعتراف رسميًا بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع.

وسيبدأ الإغلاق الشامل على الضفة الغربية، حسبما نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن جيش الاحتلال، والذي يشمل جميع المعابر والمداخل الرئيسية، اعتبارًا من صباح غدٍ الاثنين وحتى مساء الأربعاء.

من جانب آخر، شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة طالت عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية، تخللها اقتحام للمنازل وتفتيشها والتنكيل بالفلسطينيين.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، وسط إطلاق كثيف للنيران، مناطق متفرقة في مدن نابلس والخليل وطولكرم وبيت لحم وسلفيت، واعتقلت 23 مواطنًا فلسطينيا بزعم أنهم مطلوبون.
 
 
