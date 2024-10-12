 
السبت 2024-10-12 12:04 م
 

الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر في جباليا مخلّفا عشرات الشهداء والجرحى

قصف على جباليا
قصف على جباليا
السبت، 12-10-2024 08:42 ص
الوكيل الإخباري- يواصل الاحتلال الإسرائيلي قصف جباليا ومخيمها شمال قطاع غزة جوا وبرا، مخلّفا عشرات الشهداء والجرحى، وسط عمليات نسف مربعات سكنية، في ظل حصار متواصل منذ سبعة أيام.اضافة اعلان


 واستشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، منذ فجر اليوم السبت، في القصف الصاروخي والمدفعي على جباليا ومخيمها، ومناطق الصفطاوي، والتوام، شمال القطاع.

وصباح اليوم، أصدر جيش الاحتلال أوامر نزوح جديدة لسكان جباليا، بيد أن الفلسطينيين يصرون على البقاء، وعدم النزوح إلى الجنوب.

وتزداد الأوضاع الإنسانية في مخيم جباليا خطورة مع مرور الوقت، مع منع إدخال إمدادات الغذاء والدواء والمياه للفلسطينيين وصعوبة دخول طواقم الإسعاف لانتشال جثامين الشهداء ونقل الجرحى.

وفي 6 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أعلن جيش الاحتلال بدء عملية عسكرية في جباليا، بعد ساعات من بدء هجمة شرسة على المناطق الشرقية والغربية لشمال القطاع هي الأعنف منذ أيار/ مايو الماضي.

وهاجم جيش الاحتلال جباليا بريا مرتين سابقتين في تشرين الثاني/ نوفمبر، وكانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي.

وهذه العملية البرية الثالثة التي ينفذها جيش الاحتلال في مخيم جباليا منذ بداية حرب الإبادة الجماعية في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وفا
c7mob
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

عربي ودولي إسرائيل تحدد موعد وأهداف الرد على هجوم إيران الباليستي

تعبيرية

طب وصحة التهاب الأوتار المزمن- دليلك للتعامل معه

لقطة من الحادث

منوعات إنقاذ 12 شخصا من داخل مصعد في أمريكا.. ظلوا عالقين 6 ساعات

قصف عنيف على غزة

فلسطين ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة الى 42,175 والاصابات إلى 98,336 منذ بدء العدوان

تجمع للانتخابات الرئاسية الأمريكية

عربي ودولي الانتخابات الأمريكية.. نيويورك تغرق في الهدايا التذكارية

تعبيرية

منوعات بعد وفاة 5 أطفال.. سحب منتج شهير من الأسواق الأمريكية

طائرة الإجلاء

أخبار محلية طائرة أردنية تغادر إلى لبنان لإجلاء رعايا أردنيين هناك

تعبيرية

طب وصحة جزء من الدجاج لا ينصح بتناوله



 


الأكثر مشاهدة