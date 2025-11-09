الأحد 2025-11-09 02:00 م
 

اكتشاف ماسة فلورنسا المفقودة بعد أكثر من قرن في كندا - صورة

تعبيرية
 
الوكيل الإخباري-   كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن العثور على الماسة الفلورنسية الشهيرة التي فقد أثرها لأكثر من 100 عام، بعد أن كانت مخبأة في خزانة بنك كندي بمقاطعة كيبيك.

تزن الماسة 137 قيراطاً ولونها أصفر ليموني، وقد زينت تيجان ملوك وملكات أوروبا، وانتقلت بين قصور آل ميديشي في فلورنسا وسلالة هابسبورغ النمساوية، قبل أن تختفي بعد الحرب العالمية الثانية وسط شائعات عن سرقتها أو تهريبها.


وفق الرواية العائلية، نقلت الإمبراطورة زيتا المجوهرات إلى كندا هرباً من الاحتلال النازي، وأوصت بأن يبقى مكان الماسة سراً لمئة عام. وبعد قرن من الزمن، أكدت شركة AE Köchert أن الماسة المكتشفة هي الأصلية والتاريخية.


وأوضحت العائلة الملكية النمساوية أنها لا تنوي بيع الماسة، بل ستعرضها في متحف كندي قريباً لتتاح للجمهور، دون الإعلان عن قيمتها التقديرية التي يُعتقد أنها تتجاوز مئات الملايين من الدولارات.

 


Image1_1120259121659806253449.jpg

 

24

 
 
