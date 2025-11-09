الأحد 2025-11-09 02:00 م
 

فيديو مروع من الهند.. نمر يهاجم رجلاً أثناء عمله ويسحبه خارج المكان

الوكيل الإخباري-   أثار مقطع فيديو متداول يُظهر هجوماً مزعوماً لنمر على رجل في ولاية ماهاراشترا الهندية جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط انقسام حول مدى صحته.

وزعم ناشرو المقطع أن الحادثة وقعت في دار ضيافة الغابات بمدينة براهمابوري بتاريخ 31 أكتوبر 2025، فيما رأى متابعون أن الفيديو مصنوع بتقنيات الذكاء الاصطناعي بسبب جودته العالية ووجود أخطاء بصرية واضحة.


ونفى ساشين ناراد، ضابط الغابات في براهمابوري، أي علاقة للمقطع بالمنطقة، مؤكداً أنه لا يُعرف مكان تصويره، وفق موقع news9live.


 

 

