فيديو مروع من الهند.. نمر يهاجم رجلاً أثناء عمله ويسحبه خارج المكان

وزعم ناشرو المقطع أن الحادثة وقعت في دار ضيافة الغابات بمدينة براهمابوري بتاريخ 31 أكتوبر 2025، فيما رأى متابعون أن الفيديو مصنوع بتقنيات الذكاء الاصطناعي بسبب جودته العالية ووجود أخطاء بصرية واضحة.
ونفى ساشين ناراد، ضابط الغابات في براهمابوري، أي علاقة للمقطع بالمنطقة، مؤكداً أنه لا يُعرف مكان تصويره، وفق موقع news9live.
सीसीटीवी रिकॉर्डिंग at ब्राह्मपुरी फारेस्ट गेस्ट हाउस. (चंद्रपुर डिस्ट्रिक)👇👇👇 pic.twitter.com/d4SGS2Fu6N— Himmu (@Himmu86407253) November 7, 2025
