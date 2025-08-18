الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام نتنياهو للضفة الغربية وتطالب بتنفيذ إعلان نيويورك فوراً

واعتبرت الوزارة في بيانها، الاثنين، تصريحاتِ نتنياهو "إمعانًا في تكريس الاحتلال الاستيطاني والعنصري كحلقة في جرائم الإبادة والتهجير والضم، وتوفر الغطاء والتشجيع لعناصر الإرهاب الاستيطانية لارتكاب المزيد من الاعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، واستخفافًا بردود الفعل الدولية على الاستيطان وجرائم المستوطنين، ومحاولات إسرائيلية رسمية للحفاظ على دوامة العنف والحروب".
وطالبت الوزارة الدولَ والمجتمعَ الدولي بالتعامل بمنتهى الجدية مع الدعوات والمواقف التي تطالب بضم الضفة الغربية، كما جاءت من وزراء في حكومة الاحتلال، ورئيسها، وأعضاء من حزب "الليكود" الحاكم، وما يسمى برؤساء مجالس المستوطنات وغيرهم، وتدعوها لحشد المزيد من الاعترافات بدولة فلسطين، وتمكينها من نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتصعيد الإجراءات الدولية والأوروبية لحماية حل الدولتين، وفرض المزيد من العقوبات على منظومة الاحتلال الاستيطانية برمتها، وفي مقدمة ذلك ضرورة تكثيف الضغوط الدولية لتحقيق الوقف الفوري لجرائم "الإبادة" والتجويع والتهجير والضم، وتنفيذ إعلان نيويورك فورًا.
