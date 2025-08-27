الأربعاء 2025-08-27 09:54 ص
 

الصليب الأحمر: تضرر المنشآت الطبية بغزة غير مقبول

الأربعاء، 27-08-2025 09:35 ص

الوكيل الإخباري- اعتبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تضرر المنشآت الطبية في قطاع غزة بالغارات الإسرائيلية "أمرًا غير مقبول"، نظرًا لما تسببه من خسائر بشرية وتدمير للمرافق الحيوية التي يحتاجها المرضى، وسط حرب الإبادة الجماعية المتواصلة منذ نحو 23 شهرًا.

جاء ذلك في بيان للجنة الدولية للصليب الأحمر، وفق موقعها الرسمي الليلة الماضية، تعقيبًا على المجزرة الدموية التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بشن غارتين متتاليتين على مجمع ناصر الطبي، آخر المستشفيات الرئيسية العاملة في جنوبي القطاع، أمس الأول، وأسفرت عن استشهاد 22 فلسطينيًا، بينهم طواقم صحفية وطبية ودفاع مدني.

وقالت اللجنة: "تضرر منشأة صحية مثل مجمع ناصر الطبي في غارة، واستشهاد وإصابة أفراد من الطواقم الطبية والصحفيين والمرضى أمر غير مقبول".

وأضافت: "مجمع ناصر الطبي هو أحد آخر المستشفيات الرئيسية التي ما تزال تعمل في جنوب غزة، إذ يوفّر خدمات طبية حرجة ومتخصصة لآلاف المرضى في منطقة لم يتبقَّ فيها سوى عدد محدود من المرافق الصحية في ظل استمرار الأعمال العدائية".

وأكدت اللجنة الدولية في بيانها على "وجوب احترام وحماية المرافق الطبية والصحفيين وفق ما ينص عليه القانون الدولي الإنساني"، داعيةً إلى "اتخاذ جميع التدابير الممكنة لدعم عملهم وضمان سلامتهم".

وطالبت بضرورة احترام وحماية كل من يؤدي دورًا أساسيًا في صون حياة الناس وكرامتهم في خضم النزاعات المسلحة.

