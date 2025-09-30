الثلاثاء 2025-09-30 08:37 م
 

القسام تكشف تفاصيل الكمين المحكم أمس الإثنين في تل الهوى

القسام تكشف تفاصيل الكمين المحكم أمس الإثنين في تل الهوى
القسام تكشف تفاصيل الكمين المحكم أمس الإثنين في تل الهوى
 
الثلاثاء، 30-09-2025 07:17 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها نفذت عصر أمس الإثنين كميناً محكماً ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي داخل مدرسة الراهبات الوردية في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة.اضافة اعلان


وأوضحت الكتائب أن مقاتليها باغتوا الجنود الإسرائيليين من مسافة الصفر، موقعين عدداً منهم بين قتيل وجريح، فيما ألقى المقاومون عبوات فراغية داخل ناقلتي جند، ما أسفر عن إصابات مباشرة في صفوف طاقميهما.

وأضاف البيان أن المقاتلين تمكنوا أيضاً من تفجير دبابة من طراز "ميركافاه" بعبوة "العمل الفدائي"، مشيراً إلى رصد عمليات إخلاء ميدانية عبر الطيران المروحي.

كما أعلنت القسام عن تدمير دبابة "ميركافاه" أول أمس الأحد  بعبوة أرضية شديدة الانفجار قرب "شارع 10" جنوب حي الصبرة، واستهدفت أيضاً تجمعاً للجنود في محيط المستشفى الأردني جنوب حي تل الهوى بعدد من قذائف الهاون.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ترامب يوضح حول غواصتين نوويتين أمرهما بالتحرك اليوم

عربي ودولي ترامب يوضح حول غواصتين نوويتين أمرهما بالتحرك اليوم

ملياردير مصري ضمن هيئة حكام القطاع بعد انتهاء الحرب

عربي ودولي ملياردير مصري ضمن هيئة حكام القطاع بعد انتهاء الحرب

"تنظيم الطاقة": ربط نقل الملكية ببراءة الذمة من استهلاك الكهرباء يحمي الحقوق

أخبار محلية "تنظيم الطاقة": ربط نقل الملكية ببراءة الذمة من استهلاك الكهرباء يحمي الحقوق

ا

شؤون برلمانية لجنتا المرأة والتنمية في الأعيان تزوران مجمع العقبة الوطني للتدريب المهني

ن

أخبار محلية وزارة الصحة: تنظيم مهنة التجميل يقلل من الأخطاء الطبية

القسام تكشف تفاصيل الكمين المحكم أمس الإثنين في تل الهوى

فلسطين القسام تكشف تفاصيل الكمين المحكم أمس الإثنين في تل الهوى

قطاع الطاقة والمعادن تحدد تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر أكتوبر

أخبار محلية هيئة قطاع الطاقة والمعادن تحدد تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر أكتوبر

ب

اقتصاد محلي ارتفاع كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة الثالثة في الأردن



 
 





الأكثر مشاهدة