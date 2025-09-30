القسام تكشف تفاصيل الكمين المحكم أمس الإثنين في تل الهوى

07:17 م

الوكيل الإخباري- أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها نفذت عصر أمس الإثنين كميناً محكماً ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي داخل مدرسة الراهبات الوردية في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة.





وأوضحت الكتائب أن مقاتليها باغتوا الجنود الإسرائيليين من مسافة الصفر، موقعين عدداً منهم بين قتيل وجريح، فيما ألقى المقاومون عبوات فراغية داخل ناقلتي جند، ما أسفر عن إصابات مباشرة في صفوف طاقميهما.



وأضاف البيان أن المقاتلين تمكنوا أيضاً من تفجير دبابة من طراز "ميركافاه" بعبوة "العمل الفدائي"، مشيراً إلى رصد عمليات إخلاء ميدانية عبر الطيران المروحي.



كما أعلنت القسام عن تدمير دبابة "ميركافاه" أول أمس الأحد بعبوة أرضية شديدة الانفجار قرب "شارع 10" جنوب حي الصبرة، واستهدفت أيضاً تجمعاً للجنود في محيط المستشفى الأردني جنوب حي تل الهوى بعدد من قذائف الهاون.