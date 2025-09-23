الثلاثاء 2025-09-23 07:03 م
 

القسام تنفذ عملية من المسافة صفر ضد تجمع لجنود وآليات الاحتلال
 
الثلاثاء، 23-09-2025 05:29 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت كتائب القسام عن تمكن مجاهديها أمس الاثنين من الإغارة على تجمع لجنود وآليات العدو والاشتباك معهم من المسافة صفر.


كما أشارت إلى أن الغارة أسفرت عن وقوع جنود العدو بين قتيل وجريح في محيط بركة الشيخ رضوان بمدينة غزة.

 
 
