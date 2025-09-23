القسام تنفذ عملية من المسافة صفر ضد تجمع لجنود وآليات الاحتلال

05:29 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/747172 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت كتائب القسام عن تمكن مجاهديها أمس الاثنين من الإغارة على تجمع لجنود وآليات العدو والاشتباك معهم من المسافة صفر. اضافة اعلان





كما أشارت إلى أن الغارة أسفرت عن وقوع جنود العدو بين قتيل وجريح في محيط بركة الشيخ رضوان بمدينة غزة.



