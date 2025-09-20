بلدية غزة: تصعيد حرب الإبادة يعمق أزمة العطش

وقالت بلدية غزة، في بيان صحفي اليوم، إن كمية المياه المتوفرة تقل عن 25% من الاحتياج اليومي للمدينة.
