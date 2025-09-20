السبت 2025-09-20 02:02 م
 

بلدية غزة: تصعيد حرب الإبادة يعمق أزمة العطش

غزة
 
السبت، 20-09-2025 12:25 م
الوكيل الإخباري-   أكدت بلدية غزة أن تصعيد الاحتلال لحرب الإبادة يفاقم أزمة العطش التي تعيشها المدينة، ويزيد من حجم الكارثة الصحية والبيئية ومعدلات انتشار الأمراض والأوبئة بسبب النقص الحاد في المياه.اضافة اعلان


وقالت بلدية غزة، في بيان صحفي اليوم، إن كمية المياه المتوفرة تقل عن 25% من الاحتياج اليومي للمدينة.
 
 
