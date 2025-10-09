الخميس 2025-10-09 08:49 ص
 

"إسرائيل" تتوقع بدء إطلاق سراح المحتجزين السبت

تعبيرية
تعبيرية
 
الخميس، 09-10-2025 08:43 ص
الوكيل الإخباري-   قال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية لرويترز  إن إسرائيل تتوقع بدء إطلاق سراح المحتجزين يوم السبت، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وقعتا على المرحلة الأولى من اتفاق غزة.اضافة اعلان


ولم يوضح المتحدث ما إذا كانت الحكومة تتوقع إطلاق سراح جميع المحتجزين الثمانية والأربعين المتبقين، الأحياء والأموات، على الفور.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

فلسطين "إسرائيل" تتوقع بدء إطلاق سراح المحتجزين السبت

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

فلسطين ترامب يقدم ضمانات بعدم استئناف إسرائيل الحرب

الذهب

أسواق ومال انخفاض أسعار الذهب عالميا

فرحة في غزة.. أهالي القطاع يحتفلون بعد الإعلان عن اتفاق وقف الحرب- مقاطع فيديو

ترند فرحة في غزة.. أهالي القطاع يحتفلون بعد الإعلان عن اتفاق وقف الحرب- مقاطع فيديو

الدولار الأميركي

أسواق ومال الدولار يتجه لتسجيل أفضل أسبوع في عام مستفيدا من ضعف الين

تعبيرية

أخبار محلية حادث سير بين 6 مركبات في شارع الأردن

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

زخات مطرية على هذه المناطق الخميس

الطقس زخات مطرية على هذه المناطق الخميس



 
 





الأكثر مشاهدة