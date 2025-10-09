"إسرائيل" تتوقع بدء إطلاق سراح المحتجزين السبت

08:43 ص

الوكيل الإخباري- قال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية لرويترز إن إسرائيل تتوقع بدء إطلاق سراح المحتجزين يوم السبت، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وقعتا على المرحلة الأولى من اتفاق غزة.





ولم يوضح المتحدث ما إذا كانت الحكومة تتوقع إطلاق سراح جميع المحتجزين الثمانية والأربعين المتبقين، الأحياء والأموات، على الفور.