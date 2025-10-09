الخميس 2025-10-09 07:13 ص
 

الجيش الإسرائيلي يعلق على الاتفاق

آليات عسكرية إسرائيلية
آليات عسكرية إسرائيلية
 
الخميس، 09-10-2025 06:45 ص
الوكيل الإخباري-   رحّب جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، بالاتفاق الذي توصّلت إليه الحكومة مع حركة حماس لوقف إطلاق النار على قطاع غزة وللإفراج عن كل المحتجزين في القطاع، مؤكدا أنّه "يستعدّ" لاستقبالهم.اضافة اعلان


وقال جيش الاحتلال، في بيان، إنّ الجيش "يرحّب بالتوصّل إلى اتفاق لإعادة المختطفين والذي تم توقعيه الليلة".

وأضاف أنّه "خلال تقييم للوضع جرى الليلة، أوعز رئيس الأركان كافة القوات في الجبهة وفي العمق الاستعداد بقوة دفاعية قوية والتأهب لكل سيناريو".

وأوضح أنّ "انتشار القوات سيتمّ وفق توجيهات المستوى السياسي ومراحل الاتفاق، وسيتمّ بمسؤولية ومع الحفاظ على أمن جنودنا."

وبحسب بيان جيش الاحتلال فقد أوعز رئيس الأركان أيضا "بالاستعداد لقيادة العملية المرتقبة لإعادة المحتجزين بحساسية ومهنية".
 
 
