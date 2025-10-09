الجيش الإسرائيلي يعلق على الاتفاق

وقال جيش الاحتلال، في بيان، إنّ الجيش "يرحّب بالتوصّل إلى اتفاق لإعادة المختطفين والذي تم توقعيه الليلة".
وأضاف أنّه "خلال تقييم للوضع جرى الليلة، أوعز رئيس الأركان كافة القوات في الجبهة وفي العمق الاستعداد بقوة دفاعية قوية والتأهب لكل سيناريو".
وأوضح أنّ "انتشار القوات سيتمّ وفق توجيهات المستوى السياسي ومراحل الاتفاق، وسيتمّ بمسؤولية ومع الحفاظ على أمن جنودنا."
وبحسب بيان جيش الاحتلال فقد أوعز رئيس الأركان أيضا "بالاستعداد لقيادة العملية المرتقبة لإعادة المحتجزين بحساسية ومهنية".
