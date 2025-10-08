خبير أمريكي: لن يبقى خيار أمام روسيا سوى النووي للرد على استخدام توماهوك ضدها

الوكيل الإخباري- قال سكوت ريتر وهو ضابط استخبارات سابق بمشاة البحرية الأمريكية، إن احتمال توريد صواريخ توماهوك لأوكرانيا لاستخدامها ضد روسيا سيدفع موسكو للرد حتما، ومن جملة الاحتمالات : هجوم نووي.



ويرى الخبير أن مشكلة صواريخ توماهوك تكمن في أنها تستطيع حمل رؤوس نووية كذلك، ما يعني أنه لن يكون لدى روسيا الوقت أو الفرصة لتحديد نوع الرأس الحربي المُثبّت على الصاروخ أثناء تحليقه نحوها، وعندها سيتعين عليهم التصرف وفقا لذلك.



وشدد الخبير على أن الروس "لا يمكنهم السماح لحلف الناتو بنشر أسلحة هجومية ضاربة بعيدة المدى في أوكرانيا".

اضافة اعلان



ويجدر الذكر أن العديد من الخبراء الأوكرانيين يعربون عن مخاوف مماثلة. فقد ذكرت صحيفة "سترانا" سابقا أنه إذا رأت روسيا تهديدا حقيقيا باستخدام صواريخ توماهوك، فقد ترفع مستوى المخاطر بشكل حاد. ويعتقد الصحفيون الأوكرانيون أن هذا قد يدفع العالم في نهاية المطاف "إلى شفا كارثة نووية".



في وقت سابق، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "اتخذ قرارا عمليا" بشأن تسليم هذه الصواريخ، لكنه يريد معرفة تفاصيل استخدامها. وردّ الكرملين بأن مثل هذه الخطوة ستُمثّل تصعيدا خطيرا.



من جانبه، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى استحالة استخدام صواريخ توماهوك دون مشاركة مباشرة من الجيش الأمريكي، لكنه أكد أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية ستكون قادرة على التكيّف حتى مع هذا النوع من الأسلحة.