الدفاعات الجوية الروسية تسقط 30 مسيرة أوكرانية في غضون 3 ساعات

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "بين الساعة الثامنة والحادية عشرة مساء بتوقيت موسكو، اعترضت منظومات الدفاع الجوي ودمرت 30 طائرة مسيرة أوكرانية".
وأضاف البيان: "اعترضت منظومات الدفاع الجوي ودمرت 16 طائرة مسيرة فوق بيلغورود، و11 طائرة مسيرة فوق كورسك، ومسيرتين فوق روستوف، وطائرة مسيرة واحدة فوق فورونيج".
وتواصل قوات كييف استهداف المنشآت المدنية في مختلف المناطق الروسية بالمسيرات بشكل شبه يومي، فيما يستمر الجيش الروسي في تقدمه على جميع المحاور، وتكبيد القوات الأوكرانية خسائر فادحة.
هذا وأعلنت الدفاع الروسية أمس الثلاثاء أن وحدات مجموعة قوات "الجنوب" حررت بلدة فيودروفكا بجمهورية دونيتسك، فيما حررت مجموعة قوات "الشرق" بلدة نوفوفاسيليفسكويه في زابوروجيه.
