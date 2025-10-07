أنشطة وفعاليات متنوعة في عدد من الجامعات

الوكيل الإخباري- نظمت عدد من جامعات المملكة، اليوم الثلاثاء، أنشطة وفعاليات ومبادرات متنوعة، بهدف تعزيز مسيرتها التعليمية.

اضافة اعلان



ففي آل البيت، نظمت عمادة شؤون الطلبة في الجامعة، بالتعاون مع جمعية سند للفكر والعمل الشبابي، فعاليات الحوار الشبابي الوطني والتدريب المتخصص حول الإدارة المحلية والحكم المحلي.



وقالت الجامعة، في بيان، إن فعاليات الحوار التي تستهدف هذا الأسبوع شباب محافظتي المفرق وجرش، تهدف إلى فتح نقاشات بنّاءة مع الشباب في مختلف محافظات المملكة للخروج بتوصيات وطنية تتعلق بملف الإدارة والحكم المحلي.



وتأتي الفعاليات ضمن مشروع تعزيز مشاركة الشباب الأردني في الحكم المحلي الذي تنفذه جمعية سند بدعم من صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية في إطار مشروع تمكين لدعم المشاريع السياسية.



وفي جامعة عجلون الوطنية، أكد رئيس الجامعة الدكتور فراس الهناندة، أن قرار هيئة الاعتماد وضمان الجودة لمؤسسات التعليم العالي برفع الطاقة الاستيعابية العامة للجامعة إلى 6 آلاف طالب وطالبة، يعد ثمرة لجهود الجامعة في تطوير برامجها الأكاديمية ومرافقها التعليمية، وتجسيدا لحرصها على توفير فرص تعليمية نوعية لأبناء الوطن.



وأضاف الهناندة أن رفع الطاقة الاستيعابية يعكس ثقة الهيئة ويعزز مكانتها ضمن منظومة التعليم العالي كمؤسسة ملتزمة بالتميز الأكاديمي والجودة المستدامة.



ويأتي هذا القرار بعد استكمال الجامعة لجميع متطلبات الاعتماد العام وتجديد الثقة بها كمؤسسة تعليمية رائدة في محافظة عجلون تسعى لتوفير بيئة أكاديمية حديثة تستجيب لمتطلبات التعليم الجامعي النوعي وتنسجم مع خطط التنمية الوطنية ورؤية التحديث الاقتصادي.



وفي جامعة الزرقاء، نظمت كلية الصيدلة ورشة عمل تدريبية متخصصة بعنوان: "عملية التقييم وقياس مخرجات التعلم"، بهدف تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس في صياغة المخرجات التعليمية ومواءمتها مع استراتيجيات التدريس الحديثة ووسائل التقييم المتقدمة.



وقدمت الورشة عميدة الكلية، الدكتورة أحلام الكيلاني، والدكتور أشرف قاسم، والدكتورة دعاء فرح، وهم جميعا مقيمون معتمدون يتمتعون بخبرة واسعة في مجال ضمان الجودة الأكاديمية.



وتناولت الورشة عددا من المحاور الرئيسة، أبرزها: أسس كتابة المخرجات التعليمية، وآليات ربطها بوسائل التقييم والتدريس، إلى جانب إعداد مخطط الاختبار، وتصميم أدوات القياس المختلفة مثل قوائم التحقق وسلالم التقدير، بما يحقق اتساقا متكاملا بين الأهداف التعليمية وأدوات القياس.



كما اشتملت الورشة على تدريب عملي في طرق التقييم المتنوعة، تضمنت الأسئلة المقالية والموضوعية، والامتحانات العملية، إلى جانب مناقشة مفاهيم التقييم البنائي والتقييم التجميعي، وأساليب تحليل البنود، واستخدام الذكاء الاصطناعي في قياس مخرجات التعلم.



وأكدت الكيلاني أهمية عقد مثل هذه الورش التدريبية التي تسهم في رفع كفاءة الكادر الأكاديمي، وتطوير مهاراته التربوية والبحثية، بما ينعكس إيجابا على أداء الطلبة وجودة مخرجات التعليم.



واختتمت الفعالية بجملة من التوصيات، أبرزها تعزيز التكامل بين المخرجات التعليمية وطرائق التدريس والتقييم، وتطبيق أدوات قياس متقدمة لضمان تحقيق المخرجات التعليمية بأعلى معايير الجودة والتميز الأكاديمي.



والتقى وفد من جامعة جدارا، خلال زيارة الى جرش وعجلون، كلا من رئيس بلدية جرش الكبرى محمد سليمان بني ياسين ورئيس بلدية إربد الكبرى عماد العزام، حيث جرى بحث علاقات التعاون بين الجانبين.



وترأس الوفد رئيس هيئة المديرين بالجامعة الدكتور شكري المراشدة، يرافقه رئيس الجامعة الدكتور حابس الزبون، ونائب رئيس الجامعة الدكتورة إيمان البشيتي، ومديرة دائرة العلاقات العامة والإعلام سخاء الروابدة.



وأكد المراشدة حرص جامعة جدارا على توثيق علاقاتها مع البلديات والمؤسسات الوطنية بما يحقق التكامل بين الجانبين الأكاديمي والخدمي، مشيرا إلى استعداد الجامعة لتقديم خبراتها العلمية والفنية في مختلف المجالات.