تنفيذ فعاليات شبابية لتنمية المهارات وتفعيل المشاركة المجتمعية

الوكيل الإخباري- نظمت مراكز شباب، اليوم الثلاثاء، في عدد من المحافظات، برامج وأنشطة متنوعة، استهدفت تنمية مهارات الشباب، وتعزيز وعيهم، وتفعيل دورهم في المجتمع.

ففي الرمثا، نظم مركز الشباب والشابات ورشة عمل بعنوان: "الأمن السيبراني والحماية الرقمية"، بمشاركة 20 شابا من الفئة العمرية 12–15 عاما.



وتناول المحاضر مراد سمرين في الورشة أهمية التوعية بالمخاطر التي يتعرض لها مستخدم الإنترنت، وكيفية حماية الحسابات الشخصية، وتأمين المعلومات من الاختراق أو الاستغلال.



وتحدث عن أبرز أساليب الأمن الرقمي التي يجب على الشباب اتباعها، من استخدام كلمات مرور قوية، وتجنب مشاركة المعلومات الشخصية، وعدم التعامل مع الروابط أو الرسائل المجهولة.



وفي معان، نظم مركز الشباب ورشة توعوية بعنوان: "الشباب والمشاركة السياسية"، بمشاركة 25 شابا من الفئة العمرية 17 إلى 25 عاما.



وتحدث في الورشة الدكتور محمد جرار، عن أهمية مشاركة الشباب في الحياة السياسية، ودورهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الأردن، وتعزيز مفاهيم الديمقراطية والمواطنة الفاعلة.



وأكد رئيس مركز شباب معان، عمرو الرواد، أهمية عقد مثل هذه اللقاءات في توسيع آفاق الحوار السياسي بين الشباب، وتعزيز وعيهم بأهمية المشاركة الحزبية والانتخابية، بما يسهم في بناء شخصية وطنية متكاملة تحمل قيم الولاء والانتماء.



وفي إربد، أطلقت جمعية "خطوة أمل" ورشة تدريبية بعنوان: "من القرار إلى الترشح"، ضمن فعاليات مشروع "خطوة سياسية نحو مشاركة تنموية فاعلة"، بدعم من صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية من خلال مشروع "تمكين" لدعم المشاريع السياسية.



ويهدف التدريب إلى إعداد وتأهيل 20 شابًا وشابة من إربد ممن يستعدون لخوض انتخابات مجالس الإدارة المحلية المقبلة، من خلال تطوير معارفهم ومهاراتهم في مجالات القيادة والإدارة المحلية والمشاركة السياسية.



واختتمت في مركز شباب البويضة دورة التخطيط الاستراتيجي بمشاركة 20 شابا من الفئة العمرية 14 - 16 عاما.



وتحدث المدرب الدكتور محمد الزعبي عن التخطيط طويل الأجل وقصير الأجل، وكيفية تحديد الأهداف والوسائل التي تساعد على النجاح.



وتهدف الدورة إلى تمكين الشباب معرفيا من تنفيذ برامج الاستراتيجية الوطنية للشباب وتحقيق رسالة ورؤية وزارة الشباب.



وفي الكرك، نظّم مركز شابات لواء القطرانة، وبالتعاون مع مدرسة القطرانة الثانوية للبنات نشاطًا توعويا بعنوان: "المهارات الحياتية"، بمشاركة عدد من الشابات المتطوعات من مختلف أنحاء اللواء.



وقال مدير شباب الكرك الدكتور يعقوب الحجازين، إن هذا النشاط يأتي ضمن خطط الوزارة الهادفة إلى تعزيز قدرات الشباب وتأهيلهم بالمعارف والمهارات التي تمكنهم من مواجهة تحديات الحياة بثقة وكفاءة، مؤكدا أهمية التوعية بالمهارات الحياتية في بناء شخصية متوازنة وإيجابية لدى اليافعين.



وقدّمت التدريب الدكتورة هيام المواضية مجموعة من المحاور التفاعلية، ركزت فيها على تنمية المهارات الشخصية والاجتماعية لدى المشاركين، وإدارة الوقت بفعالية، إلى جانب تحفيزهم على تطوير الذات واكتساب معارف جديدة تسهم في تعزيز السلوك الإيجابي وتجنب العادات السلبية.



وفي الصريح، اختتم مركز الشباب والشابات المدمج فعاليات "برنامج مهاراتي"، بمشاركة 25 يافعة من الفئة العمرية 15 إلى 17 عاماً.



ويهدف البرنامج إلى تنمية قدرات المشاركات، وتعزيز التماسك الاجتماعي لديهن، ونشر ثقافة التسامح وتقبّل الآخر.



وتناول كيفية تنمية المهارات الاجتماعية التي تساعد الأفراد على اكتساب المعرفة، وفهم وجهات النظر المتنوعة، والتعبير عن الآراء بوضوح وفهم الآخرين، بما يسهم في تحقيق الأهداف الشخصية وبناء علاقات إيجابية داخل المجتمع.



إلى ذلك، استضاف مركز إكساب للتنمية المستدامة فعاليات جلسة نقاشية شبابية ضمن "مشروع تفعيل دور الشابات في الإدارة المحلية"، والذي ينفذه مركز الحياة راصد، بمشاركة عدد من أبناء المجتمع المحلي.