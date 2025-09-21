الأحد 2025-09-21 11:29 م
 

جيش الاحتلال يعلن دخول "الفرقة 36" مدينة غزة

الأحد، 21-09-2025 10:45 م
الوكيل الإخباري-   أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مساء يوم الأحد، أن قوات "الفرقة 36" بدأت الدخول إلى مدينة غزة في إطار عملية "عربات جدعون 2"، وذلك بعد أسبوعين من رفع الجاهزية للمرحلة القتالية الجديدة.اضافة اعلان


وأفاد الجيش بأنه على مدار الأيام الأخيرة هاجمت قوات الفرقة عشرات الأهداف في قطاع غزة لعزل منطقة القتال لتتمكن من الدخول إلى الميدان.

‏وشدد جيش الاحتلال الإسرائيلي على أن القوات في القيادة الجنوبية ستواصل العمل لحماية إسرائيل.

ونشر المتحدث باسم الجيش صورًا ومقاطع فيديو ذكر أنها تعود للـ"فرقة 36" في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إجلاء أكثر من 550 ألفًا من سكان مدينة غزة.

وقال في بيان: "حتى الآن غادر أكثر من 550 ألف مدني مدينة غزة متجهين جنوبًا".

وفي الأسابيع الأخيرة، بدأ الجيش الإسرائيلي بقيادة القيادة الجنوبية عملية واسعة النطاق لتحذير السكان وإبعادهم عن مناطق القتال من خلال مجموعة متنوعة من الأدوات العملياتية، بما في ذلك توزيع الرسائل الصوتية، وإلقاء المنشورات، والرسائل النصية، والمكالمات الهاتفية.

كما أعلن أيضًا عن منطقة إنسانية في خان يونس، حيث يقود جهودًا مكثفة لتكييف البنية التحتية الإنسانية في جنوب قطاع غزة، بما في ذلك توسيع المستشفيات الميدانية، وإصلاح وتوصيل خطوط المياه ومحطات التحلية، إلى جانب مواصلة إمداد المنطقة بالطعام والخيام والأدوية والمعدات الطبية، وفق البيان.

وفي بياناته، دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين في قطاع غزة إلى الالتزام بالتعليمات الرسمية حفاظًا على سلامتهم، وتجنب البقاء في المناطق المصنفة خطرة.

روسيا اليوم 
 
 
