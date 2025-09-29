الإثنين 2025-09-29 10:36 ص
 

جيش الاحتلال يعلن مقتل الجندي المصاب فى عملية الدهس بالضفة الغربية

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
 
الإثنين، 29-09-2025 09:53 ص

الوكيل الإخباري-    أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، مقتل الجندي الذي أُصيب في وقت سابق، في عملية دهس في الضفة الغربية المُحتلة.

ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية عن الجيش، إن الجندي القتيل هو رقيب يبلغ من العمر 20 عاما، من الكتيبة 890 التابعة للواء المظليين.

 
 
