الأحد 2025-10-12 05:14 م
 

نائب الرئيس الأميركي: سيتم إطلاق سراح المحتجزين من غزة "في أي لحظة"

نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس
نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس
 
الأحد، 12-10-2025 03:28 م

الوكيل الإخباري-  قال نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، الأحد، إنه من المتوقع إطلاق سراح المحتجزين من غزة "في أي لحظة الآن".

وأكد فانس أنه لا خطط لإرسال قوات برية إلى غزة أو إسرائيل. 

 
 
