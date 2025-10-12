نائب الرئيس الأميركي: سيتم إطلاق سراح المحتجزين من غزة "في أي لحظة"

وأكد فانس أنه لا خطط لإرسال قوات برية إلى غزة أو إسرائيل.
-
أخبار متعلقة
-
مستوطنون يقتحمون "الأقصى" واعتقالات بالضفة الغربية
-
حماس: الحركة لن تحكم غزة بعد الحرب
-
صحة غزة: الأوضاع الصحية في القطاع تتطلب استجابة طارئة لإدخال الإمدادات الطبية
-
بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.. الإمارات تعزز إمدادات المياه المحلاة في غزة
-
قوات الاحتلال تنفذ حملة اقتحامات واعتقالات واسعة بالضفة
-
بدء دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر رفح
-
فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر أمام الأفراد منتصف الأسبوع
-
حماس: الإفراج عن المحتجزين في غزة سيبدأ صباح الاثنين