عضوا مجلس مفوضي هيئة الطيران المدني يؤديان القسم القانوني

الوكيل الإخباري- أدى القسم القانوني أمام رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم الأحد، عضوا مجلس مفوضي هيئة الطيران المدني المهندس فراس تركي يوسف الهنداوي / نائب رئيس المجلس، والمهندسة سها أمين ضاهر ، وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتعيينهما.

ويأتي أداء القسم القانوني سندا لأحكام المادة 9 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007 وتعديلاته.