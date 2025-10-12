الأحد 2025-10-12 05:13 م
 

عضوا مجلس مفوضي هيئة الطيران المدني يؤديان القسم القانوني

الأحد، 12-10-2025 03:04 م

الوكيل الإخباري-   أدى القسم القانوني أمام رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم الأحد، عضوا مجلس مفوضي هيئة الطيران المدني المهندس فراس تركي يوسف الهنداوي / نائب رئيس المجلس، والمهندسة سها أمين ضاهر ، وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتعيينهما.

ويأتي أداء القسم القانوني سندا لأحكام المادة 9 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007 وتعديلاته.


وحضر أداء القسم وزير النقل الدكتور نضال القطامين، ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبد اللطيف النجداوي، ورئيس مجلس مفوضي هيئة الطيران المدني الكابتن ضيف الله الفرجات.

 
 
