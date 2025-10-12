عمان تستضيف فعاليات تتعلق بسلامة الطيران المدني

الوكيل الإخباري- استضافت عمان، اليوم الأحد، أعمال الاجتماع السابع لمجموعة تنفيذ مبادرات تعزيز السلامة(SEIG/7) التي ترأسها المملكة، إضافة الى اجتماع المنسقين الوطنيين للرصد المستمر (NCMC)، والورشة الإقليمية للإشراف على برنامج الدولة للسلامة (SSP Oversight Workshop).

اضافة اعلان