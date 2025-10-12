الأحد 2025-10-12 05:13 م
 

عمان تستضيف فعاليات تتعلق بسلامة الطيران المدني

الأحد، 12-10-2025 03:14 م

الوكيل الإخباري-   استضافت عمان، اليوم الأحد، أعمال الاجتماع السابع لمجموعة تنفيذ مبادرات تعزيز السلامة(SEIG/7) التي ترأسها المملكة، إضافة الى اجتماع المنسقين الوطنيين للرصد المستمر (NCMC)، والورشة الإقليمية للإشراف على برنامج الدولة للسلامة (SSP Oversight Workshop).

وتعقد هذه الفعاليات منظمة الطيران المدني الدولي/مكتب الشرق الأوسط بالتعاون مع هيئة تنظيم الطيران المدني، وبمشاركة ممثلين عن منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) وعدد من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية والعاملين في الهيئة والقطاع.

 
 
