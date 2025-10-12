يوتيوب يُطلق برنامج "فرصة ثانية" لإعادة بعض القنوات المحظورة

الوكيل الإخباري- أعلن يوتيوب رسمياً عن بدء تطبيق برنامج "فرصة ثانية"، والذي يتيح لمنشئي المحتوى الذين حُظرت قنواتهم – خاصة بسبب سياسات كوفيد-19 أو الانتخابات – فرصة إنشاء قناة جديدة عبر YouTube Studio.

من يشملهم البرنامج؟

القنوات المحظورة سابقاً بموجب سياسات تم إلغاؤها لاحقاً.

المؤهلون يمكنهم تقديم الطلب من خلال تسجيل الدخول ببيانات القناة المحظورة.



من لا يشملهم البرنامج؟

القنوات المحظورة بسبب انتهاك حقوق النشر أو شروط المنصة.

المستخدمون الذين حذفوا قنواتهم أو حساباتهم بعد الحظر.



شروط العودة:

تبدأ القناة الجديدة من الصفر (لا مشتركين ولا فيديوهات).

يجب إعادة تحقيق شروط برنامج الشركاء (مشتركين وساعات مشاهدة).

يُسمح بإعادة رفع مقاطع سابقة لا تنتهك السياسات الحالية.



الهدف:

إتاحة الفرصة للمبدعين الذين تأثروا بسياسات مشددة سابقة، بشرط التزامهم بإرشادات المجتمع الحالية.