الأحد 2025-10-12 05:14 م
 

يوتيوب يُطلق برنامج "فرصة ثانية" لإعادة بعض القنوات المحظورة

8
تعبيرية
 
الأحد، 12-10-2025 03:34 م

الوكيل الإخباري-  أعلن يوتيوب رسمياً عن بدء تطبيق برنامج "فرصة ثانية"، والذي يتيح لمنشئي المحتوى الذين حُظرت قنواتهم – خاصة بسبب سياسات كوفيد-19 أو الانتخابات – فرصة إنشاء قناة جديدة عبر YouTube Studio.

اضافة اعلان


من يشملهم البرنامج؟
القنوات المحظورة سابقاً بموجب سياسات تم إلغاؤها لاحقاً.
المؤهلون يمكنهم تقديم الطلب من خلال تسجيل الدخول ببيانات القناة المحظورة.


من لا يشملهم البرنامج؟
القنوات المحظورة بسبب انتهاك حقوق النشر أو شروط المنصة.
المستخدمون الذين حذفوا قنواتهم أو حساباتهم بعد الحظر.


شروط العودة:
تبدأ القناة الجديدة من الصفر (لا مشتركين ولا فيديوهات).
يجب إعادة تحقيق شروط برنامج الشركاء (مشتركين وساعات مشاهدة).
يُسمح بإعادة رفع مقاطع سابقة لا تنتهك السياسات الحالية.


الهدف:
إتاحة الفرصة للمبدعين الذين تأثروا بسياسات مشددة سابقة، بشرط التزامهم بإرشادات المجتمع الحالية.

 

لبنان 24

 

 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الأشغال تباشر بإجراء تحسينات على طريق البترول بمحافظة إربد

أخبار محلية الأشغال تباشر بإجراء تحسينات على طريق البترول بمحافظة إربد

ا

أخبار محلية ورشة تثقيفية في الكرك تركز على صحة المرأة

ن

أخبار محلية افتتاح دبلوم القراءات والدراسات القرآنية في كلية الأمير حسن للعلوم الإسلامية

البدادوة يطالب بمحاسبة التجاوزات في تعيينات البادية ويستنكر تجاهل مخزون الأطباء

شؤون برلمانية البدادوة يطالب بمحاسبة التجاوزات في تعيينات البادية ويستنكر تجاهل مخزون الأطباء

أمين عام "الخارجية" يلتقي سكرتير الدولة في وزارة الخارجية التشيكية

أخبار محلية أمين عام "الخارجية" يلتقي سكرتير الدولة في وزارة الخارجية التشيكية

الوطنية للتشغيل والتدريب وجامعة الحسين التقنية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التعليم والتدريب المهني والتقني

أخبار محلية الوطنية للتشغيل والتدريب وجامعة الحسين التقنية توقعان مذكرة تفاهم

خلال لقائه فعاليات شعبية ومجتمعية نسائية

أخبار محلية العيسوي الأردن بقيادة الملك ثابت على المبادئ وراسخ في دفاعه عن الحق

dtu

أخبار الشركات للعام الثاني على التوالي العلوم التطبيقية الأولى أردنياً وضمن أفضل 500 جامعة عالمياً في تصنيف التايمز 2026



 
 





الأكثر مشاهدة