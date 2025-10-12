صحة غزة: الأوضاع الصحية في القطاع تتطلب استجابة طارئة لإدخال الإمدادات الطبية

12:01 م

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحد، أن الأوضاع الصحية والإنسانية في قطاع غزة تتطلب الاستجابة الطارئة لإدخال الإمدادات الطبية الضرورية .





وأضافت أن الآلاف من المرضى والجرحى بحاجة عاجلة إلى أماكن مؤهلة لتقديم الرعاية الصحية لهم.



وأشارت إلى أن توقف الخدمات التخصصية والتشخيصية يفاقم من الوضع الصحي ويعيق التدخلات الجراحية المعقدة.



وشددت "صحة غزة" أن تعزيز ما تبقى من مستشفيات عاملة في قطاع غزة أولوية قصوى ولا يحتمل انتظار المزيد من الوقت.