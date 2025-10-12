جريمة وحشية في جنوب افريقيا... قتل جدّته وقطع رأسها!

واعتقل نزاماندي مرتدياً ملابس ملطخة بالدماء بعد العثور على الضحية مقتولة بوحشية داخل منزلها .
-
أخبار متعلقة
-
ابدأ يومك بهذه العادات… وستلاحظ الفرق
-
مفاجأة جديدة عن بشار الأسد
-
دراما أم رعب حقيقي؟.. فندق في مصر من يدخله لا يخرج
-
لندن..فوضى في مقبرة بعد اقتحام سيارة دمرت الشواهد - فيديو
-
"تمساح الجيزة" يثير الذعر في حدائق الأهرام
-
في اليوم العالمي للفتاة.. 7 خطوات نحو الاعتماد على النفس والتمكين الذاتي
-
لماذا يخرج الرضيع لسانه؟ 6 أسباب علمية تفسر سلوكه
-
كيفية تجهيز سيارتك لفصل الشتاء: خطوات أساسية لضمان السلامة