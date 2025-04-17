حماس: نجهز ردنا على المقترح الإسرائيلي بالتنسيق مع الفصائل

10:41 م

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الوكيل الإخباري- قالت حركة حماس، الخميس، إنها تجهز ردها على المقترح الإسرائيلي بالتنسيق مع الفصائل لوقف إطلاق النار على قطاع غزة، وتبادل الأسرى. اضافة اعلان





وأضافت الحركة، أنها لن تتخلى عن "السلاح طالما بقي المحتل على الأرض".



وأكدت الحركة، أنها أبدت مرونة بالتفاوض على أساس وقف الحرب الإسرائيلية على القطاع التي بدأت في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وعقد صفقة تبادل أسرى وإعادة إعمار القطاع المحاصر.



وأشارت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وضع شروطا تعجيزية لا تؤدي لوقف الحرب أو الانسحاب، مبينا أنها جاهزة للبدء فورا في مفاوضات شاملة، التي تتضمن إطلاق سراح جميع المحتجزين وعدد متفق عليه من الأسرى لدى الاحتلال الإسرائيلي.



وتوسطت الولايات المتحدة وقطر ومصر في اتفاق هشّ لوقف إطلاق النار دخلت مرحلته الأولى حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/ يناير.



واستمر وقف إطلاق النار حتى 18 آذار/ مارس حين استأنفت إسرائيل حربها على القطاع المحاصر.



وأتاحت الهدنة عودة 33 محتجزا إسرائيليا، مقابل إطلاق سراح نحو 1800 أسير فلسطيني من سجون الاحتلال الإسرائيلي.



وفي 2 آذار/مارس، منعت إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأغلقت جميع المعابر المؤدية إلى القطاع.



وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من تشرين أول 2023 إلى 51,065 شهيدا، و116,505 إصابات.