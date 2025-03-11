رئيس البرلمان العربي يدين قرار الاحتلال الإسرائيلي بقطع الكهرباء عن قطاع غزة

وحذر اليماحي في بيان، من تداعيات هذا التصعيد، معتبرًا ذلك جريمة حرب وعقابًا جماعيًا يتنافى مع القانون الدولي الإنساني، مؤكدًا أن هذا القرار يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.
وأكد رفض البرلمان العربي القاطع لهذا الإجراء غير المسؤول، الذي يمثل خرقًا لجميع القوانين والأعراف الدولية وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولاتفاق وقف إطلاق النار.
وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والحقوقية بالتحرك العاجل للضغط على كيان الاحتلال لإعادة الخدمات الأساسية للسكان في قطاع غزة، وإعادة إدخال المساعدات محذرًا من التداعيات الكارثية لهذا القرار على المدنيين الأبرياء، ولا سيما الأطفال والمرضى وكبار السن، والعمل من أجل استدامة وقف اتفاق إطلاق النار.
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