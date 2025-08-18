رئيس الوزراء القطري يتوجه اليوم إلى مصر

10:02 ص

الوكيل الإخباري- قالت مصادر ، إن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يتوجه اليوم إلى مصر لإجراء محادثات للتوصل إلى صفقة بشأن غزة. اضافة اعلان





وتقوم مصر وقطر والولايات المتحدة بجهود وساطة بين إسرائيل وحركة حماس للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واستمرت آخر جولة مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين في الدوحة أسابيع برعاية الوسطاء، قبل أن تنتهي في 25 يوليو/تموز الماضي من دون أن تسفر عن نتيجة.