ردود فعل دولية ترحّب بالإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في غزة

الاتحاد الأوروبي
رحبت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الاثنين بإفراج حماس عن عدد من المحتجزين الإسرائيليين مشيدة بدور الرئيس الأميركي دونالد ترامب "في هذه المرحلة الحاسمة على طريق السلام".
وكتبت كالاس عبر إكس "الإفراج عن المحتجزين إنجاز كبير للدبلوماسية ومرحلة حاسمة على طريق السلام. وقد جعل الرئيس ترامب هذا الاختراق ممكنا".
الصين
رحّبت الصين الاثنين بإفراج حماس عن المحتجزين الإسرائيليين في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
ولدى سؤاله عن الأمر في أثناء مؤتمر صحفي دوري، قال الناطق باسم الخارجية لين جيان إن الصين تشيد بالتطورات بينما تدعو إلى الاستقرار في المنطقة.
-
أخبار متعلقة
-
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
-
قوات الاحتلال تطلق قنابل دخان باتجاه الصحفيين قرب سجن عوفر
-
قائمة الأسرى الفلسطينيين ضمن صفقة التبادل
-
حافلات الأسرى المحررين من سجن عوفر تتجه إلى رام الله
-
نتنياهو: الحرب انتهت
-
وصية مؤثرة كتبها صالح الجعفراوي قبل استشهاده
-
كالاس: الاتحاد الأوروبي يستأنف الأربعاء مهمة المراقبة عند الحدود بين غزة ومصر
-
الاحتلال يستدعي أهالي الأسرى المقدسيين المنوي الإفراج عنهم للتحقيق