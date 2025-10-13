ردود فعل دولية ترحّب بالإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في غزة

11:33 ص

الوكيل الإخباري- توالت ردود الأفعال الدولية الاثنين، عقب بدء تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوقف الحرب في قطاع غزة والإفراج المحتجزين. اضافة اعلان





الاتحاد الأوروبي



رحبت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الاثنين بإفراج حماس عن عدد من المحتجزين الإسرائيليين مشيدة بدور الرئيس الأميركي دونالد ترامب "في هذه المرحلة الحاسمة على طريق السلام".



وكتبت كالاس عبر إكس "الإفراج عن المحتجزين إنجاز كبير للدبلوماسية ومرحلة حاسمة على طريق السلام. وقد جعل الرئيس ترامب هذا الاختراق ممكنا".



الصين



رحّبت الصين الاثنين بإفراج حماس عن المحتجزين الإسرائيليين في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.



ولدى سؤاله عن الأمر في أثناء مؤتمر صحفي دوري، قال الناطق باسم الخارجية لين جيان إن الصين تشيد بالتطورات بينما تدعو إلى الاستقرار في المنطقة.