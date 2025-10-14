الدفاع المدني بغزة: انتشال 250 جثمانا منذ وقف الحرب

12:28 م

الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة إن طواقم الإنقاذ انتشلت أكثر من 250 جثمانًا منذ وقف الحرب، مشيرًا إلى أن بعض الجثامين كانت في الشوارع وبين الركام.





وأضاف المتحدث في تصريحات لقناة الجزيرة أن طواقم الدفاع المدني تواجه عجزًا كبيرًا في المعدات الثقيلة اللازمة للتعامل مع الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب، مؤكدًا أن الوضع الإنساني صعب للغاية.



وأوضح أن هناك أكثر من 10 آلاف شخص ما زالوا تحت الأنقاض، في ظل نقص حاد في الإمكانيات والوسائل الفنية التي تمكّن الطواقم من الوصول إليهم.



وأشار إلى أن مخلفات الحرب والمواد المتفجرة المنتشرة في مناطق مختلفة من القطاع تشكل خطرًا كبيرًا على حياة السكان، داعيًا إلى تدخل عاجل لتأمين المعدات اللازمة وفتح الممرات أمام فرق الإنقاذ.