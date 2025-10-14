الدفاع المدني بغزة: انتشال 250 جثمانا منذ وقف الحرب

وأضاف المتحدث في تصريحات لقناة الجزيرة أن طواقم الدفاع المدني تواجه عجزًا كبيرًا في المعدات الثقيلة اللازمة للتعامل مع الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب، مؤكدًا أن الوضع الإنساني صعب للغاية.
وأوضح أن هناك أكثر من 10 آلاف شخص ما زالوا تحت الأنقاض، في ظل نقص حاد في الإمكانيات والوسائل الفنية التي تمكّن الطواقم من الوصول إليهم.
وأشار إلى أن مخلفات الحرب والمواد المتفجرة المنتشرة في مناطق مختلفة من القطاع تشكل خطرًا كبيرًا على حياة السكان، داعيًا إلى تدخل عاجل لتأمين المعدات اللازمة وفتح الممرات أمام فرق الإنقاذ.
