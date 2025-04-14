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زامير يبلغ نتنياهو بأخبار لا تسر عن الجيش .. تفاصيل

زامير أبلغ نتنياهو أن طموحات قيادته السياسية في غزة قد تكون غير قابلة للتحقيق
زامير أبلغ نتنياهو أن طموحات قيادته السياسية في غزة قد تكون غير قابلة للتحقيق
 
الإثنين، 14-04-2025 02:05 م
الوكيل الإخباري-   حذّر رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد، إيال زامير، الحكومة من وجود نقص كبير في عدد المقاتلين في الجيش، مما قد يُقيّد الطموحات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، الذي تخوض فيه إسرائيل حربًا مستمرة منذ 18 شهرًا.اضافة اعلان


ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤولين عسكريين، اليوم الاثنين، أن زامير أبلغ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأن هذا النقص في الجنود المقاتلين قد يُحد من قدرة الجيش على تنفيذ الخطط الطموحة للقيادة السياسية في غزة، وسط استمرار القتال مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وبحسب المصادر ذاتها، شدد زامير، الذي تولى مؤخرًا قيادة جيش الدفاع الإسرائيلي، على أن الاستراتيجيات العسكرية وحدها ليست كافية لتحقيق الأهداف المعلنة في غزة، في ظل غياب مسار دبلوماسي مكمل.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري إسرائيلي كبير، لم تُفصح عن اسمه، قوله إن "زامير لا يُزيّف الحقائق، بل يُطالب القيادة بالتخلي عن بعض أوهامها"، وفق تعبيره.

ووفقًا لمعطيات الجيش، فإن معدلات مشاركة جنود الاحتياط في الوحدات القتالية تتراوح بين 60 إلى 70% فقط، وقد تم إبلاغ نتنياهو وكبار الوزراء بهذه الأرقام بشكل مباشر.

وأشار أحد المسؤولين العسكريين إلى وجود مخاوف من عدم تحسن هذه النسب في حال شنت إسرائيل هجومًا أوسع في قطاع غزة.

من جهة أخرى، كشف تقرير إسرائيلي حديث عن أن جيش الاحتلال يواجه أكبر أزمة رفض للخدمة الاحتياطية منذ عقود، إذ توقف أكثر من 100 ألف إسرائيلي عن أداء الخدمة، ويعزو بعضهم ذلك إلى دوافع أخلاقية تتعلق بالحرب على غزة.

وفي السياق ذاته، ذكرت مجلة 972 الإسرائيلية أن الأرقام الرسمية المتداولة بشأن استعداد جنود الاحتياط للالتحاق بالخدمة غير دقيقة، وأن النسبة الفعلية أقرب إلى 60%، بينما تُشير تقارير أخرى إلى انخفاضها إلى نحو 50%.

الجزيرة
 
gnews

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