الأربعاء 2025-12-17 08:58 م

مصر .. بيان جديد بعد غرق 14 مصريًا قرب كريت اليونانية

مصر .. بيان جديد بعد غرق 14 مصريًا قرب كريت اليونانية
مصر .. بيان جديد بعد غرق 14 مصريًا قرب كريت اليونانية
الأربعاء، 17-12-2025 08:27 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت السفارة المصرية لدى اليونان، يوم الأربعاء، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة جثامين 14 مصريًا لقوا حتفهم غرقًا في انقلاب مركب للهجرة غير الشرعية قرب جزيرة كريت.اضافة اعلان


وأكدت السفارة في بيان، أنها تعمل على إعادة جثامين الضحايا إلى مصر في أقرب فرصة ممكنة، وذلك في إطار "حرصها على طمأنة أسر الضحايا وتخفيف معاناتهم"، وفق البيان.

وجاء بيان السفارة ردًا على استفسارات أسر الضحايا، موضحة أنها تلقت "العديد من الاتصالات من أسر الضحايا للاستفسار عن موعد إعادة جثامين ذويهم وطلب مواصلة التواصل لإطلاعهم على أي تطورات".

وأضافت السفارة أنها تتابع بشكل مستمر حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية، وتكثف اتصالاتها وتنسيقها مع جميع السلطات اليونانية المعنية من أجل سرعة استكمال وإنهاء الإجراءات المطلوبة، بما يضمن إعادة الجثامين إلى أهالي الضحايا في أقرب وقت ممكن.

وأمس، أعلنت وزارة الخارجية المصرية غرق 14 مصريًا كانوا على متن مركب هجرة غير شرعية توجه من إحدى الدول المجاورة إلى اليونان في 7 ديسمبر الحالي، موضحة أنه كان على متنه 34 من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة، بينهم 14 مواطنًا مصريًا لقوا حتفهم.

وكلف وزير الخارجية بدر عبد العاطي السفارة المصرية في اليونان بسرعة التواصل على أعلى مستوى مع السلطات اليونانية لتقديم المساعدة الممكنة لمن تم إنقاذهم من الغرق.

روسيا اليوم 
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

أسواق ومال سوريا.. إغلاق جميع المصارف العامة والخاصة بهذا الموعد

ل

أخبار محلية "شباب معان" تعرض نهائي كأس العرب على شاشة عملاقة

تعرف على المبلغ الذي سيحصل عليه المنتخب للمشاركة في كأس العالم

أخبار محلية تعرف على المبلغ الذي سيحصل عليه المنتخب للمشاركة في كأس العالم

ل

أخبار محلية عرض خاص لفيلم "اللي باقي منك"

تحذير هام وعاجل من الأرصاد الجوية لجميع المواطنين

أخبار محلية تحذير هام وعاجل من الأرصاد الجوية لجميع المواطنين

مصر .. بيان جديد بعد غرق 14 مصريًا قرب كريت اليونانية

عربي ودولي مصر .. بيان جديد بعد غرق 14 مصريًا قرب كريت اليونانية

دراسة ميدانية للبيئة الفيزيائية لمواقع الغوص في العقبة

أخبار محلية دراسة ميدانية للبيئة الفيزيائية لمواقع الغوص في العقبة

ل

أخبار محلية يوم طبي مجاني في الأغوار الشمالية غدا



 






الأكثر مشاهدة