الثلاثاء 2025-12-16 08:29 ص

الأمطار الغزيرة تغرق خيام النازحين وتُصيب عدداً منهم في غزة

غزة
غزة
الثلاثاء، 16-12-2025 07:22 ص
الوكيل الإخباري-   أصيب عدد من النازحين، جراء سقوط جدار على إحدى خيامهم في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، بفعل الأمطار الغزيرة التي رافقت المنخفض الجوي الذي يضرب القطاع.اضافة اعلان


وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن الجدار انهار نتيجة شدة الرياح وكثافة الأمطار، مما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف النازحين القاطنين في الخيمة، جرى نقلهم إلى المراكز الطبية لتلقي العلاج.

وفي السياق ذاته، تسببت الأمطار الغزيرة بغرق عدد كبير من خيام النازحين في مناطق متفرقة من قطاع غزة، خاصة في المناطق المنخفضة، مما فاقم من معاناة آلاف العائلات التي تعيش أوضاعا إنسانية صعبة في ظل نقص الإمكانات وغياب وسائل الحماية من الظروف الجوية القاسية.

من جهة أخرى، وصل إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، 10 أسرى محررين، بعد أن أفرجت عنهم قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل، وسلمتهم لطواقم الصليب الأحمر.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

إغلاق مؤقت لطريق الكرك - الطفيلة إثر غزارة الأمطار والانهيارات

أخبار محلية إغلاق مؤقت لهذه الطرق إثر غزارة الأمطار والانهيارات - أسماء

قرر مدير التربية والتعليم لمنطقة الطفيلة الدكتور عمران اللصاصمة بالتنسيق مع محافظ الطفيلة الدكتور سلطان الماضي تأخير دوام طلبة المدارس إلى الساعة العاشرة، نظراً للأحوال الجوية الماطرة. -- (بترا)

أخبار محلية تأخير دوام المدارس في الطفيلة الى العاشرة صباحا

وشنت الولايات المتحدة غارات على أكثر من 20 سفينة في المحيط الهادئ والبحر الكاريبي بالقرب من فنزويلا، في إطار حملة عسكرية أطلقها الرئيس دونالد ترامب لمكافحة تهريب المخدرات من المنطقة. قتل ما لا يقل عن

عربي ودولي الجيش الأمريكي: نفذنا غارات على 3 سفن في المياه الدولية شرق المحيط الهادئ أسفرت عن مقتل 8 أشخاص

الشرطة الأسترالية: منفذا هجوم سيدني سافرا قبل شهر من الحادث إلى الفلبين

عربي ودولي الشرطة الأسترالية: منفذا هجوم سيدني سافرا قبل شهر من الحادث إلى الفلبين

غزة

فلسطين الأمطار الغزيرة تغرق خيام النازحين وتُصيب عدداً منهم في غزة

تعبيرية

الطقس تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس الثلاثاء- تحذيرات

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

فلسطين ترامب: قوة تحقيق الاستقرار في غزة تعمل بالفعل

تعبيرية

وظائف مدعوون للامتحان التنافسي في الحكومة - تفاصيل



 






الأكثر مشاهدة