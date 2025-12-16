الأمطار الغزيرة تغرق خيام النازحين وتُصيب عدداً منهم في غزة

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن الجدار انهار نتيجة شدة الرياح وكثافة الأمطار، مما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف النازحين القاطنين في الخيمة، جرى نقلهم إلى المراكز الطبية لتلقي العلاج.
وفي السياق ذاته، تسببت الأمطار الغزيرة بغرق عدد كبير من خيام النازحين في مناطق متفرقة من قطاع غزة، خاصة في المناطق المنخفضة، مما فاقم من معاناة آلاف العائلات التي تعيش أوضاعا إنسانية صعبة في ظل نقص الإمكانات وغياب وسائل الحماية من الظروف الجوية القاسية.
من جهة أخرى، وصل إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، 10 أسرى محررين، بعد أن أفرجت عنهم قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل، وسلمتهم لطواقم الصليب الأحمر.
