دراسة تكشف متى تبدأ القدرة البدنية للإنسان في التراجع

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة استمرت عقودا أن القدرة البدنية للإنسان تبلغ ذروتها في سن 35 عاما وتبدأ في التدهور بعد ذلك بوقت قصير.



ورغم أن اللياقة البدنية والقوة وتحمل العضلات قد تتغير بعد هذا العمر، يؤكد الباحثون أن "الأوان لم يفت أبدا" للبدء في ممارسة التمرينات الرياضية، حيث أن ممارسة الرياضة حتى في مراحل متأخرة من الحياة يمكن أن تكون مفيدة للصحة العامة.



وأظهرت دراسات سابقة أن وظائف أنسجة العضلات قد تنخفض بشكل ملحوظ في العقد السادس من العمر، ما يؤثر على قدرة الشخص على العيش باستقلالية.

وحتى الآن، اعتمد الباحثون على دراسات أجريت في نقاط زمنية محددة على مشاركين مختارين لفهم هذه الظاهرة. وبالمقارنة، تتبعت الدراسة الجديدة التي أجراها معهد كارولينسكا في السويد أكثر من 400 رجل وامرأة تم اختيارهم عشوائيا من مواليد عام 1958 لمدة 47 عاما، وقاست لياقتهم وقوتهم بانتظام من سن 16 إلى 63 عاما.



وتظهر النتائج أن اللياقة والقوة تبدأ في التراجع في سن مبكرة تصل إلى 35 عاما، بغض النظر عن حجم التدريب.



وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle، بعد بلوغ سن 35 عاما، يحدث تدهور تدريجي في القدرة البدنية يتسارع مع التقدم في العمر.



وكتب الباحثون: "كان معدل التراجع في البداية ضئيلا ولكنه زاد مع التقدم في العمر لدى الجنسين، دون وجود فرق بين الذكور والإناث. وتراوح الانخفاض العام في القدرة البدنية من الذروة حتى سن 63 عاما بين 30% و48%".



وتقدم النتائج رؤى جديدة حول كيفية تغير القدرة البدنية مع مرور الوقت، وهي تتوافق مع نتائج مماثلة ظهرت سابقا لدى الرياضيين النخبة، بحسب الباحثين.



وأوضحوا: "هذا يؤكد الفكرة التي تشير إلى أنه يمكن ملاحظة تراجع في القدرة البدنية قبل سن الأربعين، ما قد يؤدي لاحقا إلى خلل بدني ذي أهمية سريرية، خاصة لدى الأشخاص الذين يتبعون نمط حياة خامل". ومع ذلك، يؤكد الباحثون أن "الأوان لم يفت أبدا للبدء في الحركة". فقد وجدت النتائج أنه حتى المشاركين في الدراسة الذين بدأوا النشاط البدني في مرحلة البلوغ، تحسنت قدراتهم البدنية بنسبة 5-10%، وفقا للباحثين.



وفي دراسات مستقبلية، يأمل الباحثون في اكتشاف الآليات الكامنة وراء بلوغ الإنسان ذروة أدائه في سن 35 عاما، و"لماذا يمكن للنشاط البدني أن يبطئ فقدان الأداء، لكنه لا يوقفه تماما".



ويأمل الباحثون في مواصلة الدراسة العام المقبل مع نفس المشاركين، الذين سيبلغون حينها 68 عاما، بهدف العثور على روابط بين القدرة البدنية ونمط الحياة والصحة والآليات البيولوجية.