الأربعاء 2025-12-17 08:58 م

يوم طبي مجاني في الأغوار الشمالية غدا

تعبيرية
الأربعاء، 17-12-2025 08:16 م

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية أوقاف الأغوار الشمالية عن تنظيم يوم طبي مجاني يوم غد الخميس، بالتعاون مع مستشفى المقاصد الخيرية التابع لصندوق الزكاة في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

وقال مدير أوقاف اللواء الدكتور أيمن خشاشنة، إن اليوم الطبي الذي سيعقد في مدرسة أبو سيدو الأساسية للبنات عند الساعة 10:30 صباحا، يأتي ضمن نهج خدمة المجتمع المحلي وتقديم الرعاية الصحية اللازمة، داعيا المواطنين إلى الاستفادة من الخدمات العلاجية والتشخيصية المتوفرة.


وبين أن العيادات والخدمات المتاحة في اليوم الطبي ستشمل، الطب العام والجراحة العامة وطب الأطفال والنسائية والمختبر والصيدلية مع صرف الأدوية.

 
 


