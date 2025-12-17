يوم طبي مجاني في الأغوار الشمالية غدا

وقال مدير أوقاف اللواء الدكتور أيمن خشاشنة، إن اليوم الطبي الذي سيعقد في مدرسة أبو سيدو الأساسية للبنات عند الساعة 10:30 صباحا، يأتي ضمن نهج خدمة المجتمع المحلي وتقديم الرعاية الصحية اللازمة، داعيا المواطنين إلى الاستفادة من الخدمات العلاجية والتشخيصية المتوفرة.
وبين أن العيادات والخدمات المتاحة في اليوم الطبي ستشمل، الطب العام والجراحة العامة وطب الأطفال والنسائية والمختبر والصيدلية مع صرف الأدوية.
