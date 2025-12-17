الحنيطي يرعى تخريج دورة مكافحة الإرهاب ويتابع تمريناً في القوات الخاصة

واستمع اللواء الركن الحنيطي، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، إلى إيجاز قدّمه آمر الجناح عن الدورة والمهارات التي اكتسبها المشاركون على مدى 24 أسبوعاً، شملت تدريبات متقدمة في اللياقة البدنية والرمايات المختلفة وعمليات الاقتحام والإسعافات الأولية والاتصالات، إضافة إلى الإنزال الجبلي والإنزال من الطائرات العمودية، بمشاركة منتسبات من العنصر النسائي، وذلك بهدف تعزيز الجاهزية العملياتية في التخطيط والتنفيذ لمهام مكافحة الإرهاب والتعامل مع مختلف التهديدات.
كما تابع رئيس هيئة الأركان المشتركة تمريناً أظهر مستوى عالياً من الاحترافية في التعامل مع المتفجرات والقتال في المناطق المبنية باستخدام أحدث المعدات والتقنيات.
وأشاد اللواء الركن الحنيطي بجهود القائمين على الدورة والمستوى المتميز الذي أظهره الخريجون، مشيراً إلى أهمية هذه الدورات في صقل مهارات مرتبات القوات الخاصة ورفع كفاءتهم وفق أحدث الأساليب العالمية في مجال مكافحة الإرهاب، مؤكداً أن القوات المسلحة الأردنية ستبقى الدرع الحصين للوطن، وأن مسيرة التطوير والتحديث مستمرة بما يضمن تعزيز القدرات القتالية والحفاظ على أعلى درجات الجاهزية.
