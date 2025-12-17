الأربعاء 2025-12-17 02:02 م

المركزية تويوتا تدعم حملة مؤسسة الحسين للسرطان "تذكرة صغيرة وفرص شفاء كبيرة"

اتفاقية
جانب من توقيع الاتفاقية
الأربعاء، 17-12-2025 12:39 م

الوكيل الإخباري-  وقّعت مؤسسة الحسين للسرطان اتفاقية تعاون مع المركزية تويوتا، تقدم بموجبها الشركة سيارة كهربائية من طراز تويوتا bZ4X، دعمًا لحملة "تذكرة صغيرة وفرص شفاء كبيرة" التي تنظمها المؤسسة لتغطية علاج مرضى السرطان.

اضافة اعلان


وقّعت الاتفاقية نسرين قطامش، مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان، ودينا حداد، نائب الرئيس التنفيذي ومدير تطوير الأعمال في مجموعة المركزية.


وقدّمت قطامش شكرها لمجموعة المركزية على دعمها، وثقتها برسالة المؤسسة الإنسانية، مؤكدة على أهمية تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية تجاه مرضى السرطان، والتي يجب أن تكون أولوية مشتركة لجميع مؤسسات المجتمع المحلي في القطاعين العام والخاص.


من جهتها، قالت حداد: "نفخر في المركزية تويوتا بهذا التعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان، والذي يعكس التزامنا الحقيقي بدعم القضايا الإنسانية والمجتمعية في الأردن. تمثل إتاحة سيارة تويوتا bZ4X الكهربائية ضمن هذا السحب الخيري أكثر من مجرد دعم؛ فهي رمز للابتكار والاستدامة والمسؤولية الاجتماعية التي نؤمن بها. سنواصل في مجموعة المركزية تعزيز مبادراتنا التي تُحدث أثرًا إيجابيًا ومستدامًا في المجتمع خلال عام 2025 وما بعده".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

مدفأة غاز (شموسة)

أخبار محلية حظر إنتاج وبيع وتداول مدافئ "شموسة" وجميع شبيهاتها

المنتخب الوطني

أخبار محلية أمطار لوسيل تتحدى النشامى والأسود في نهائي كأس العرب 2025

مطرقة محكمة

أخبار محلية إحالة تقرير فحوصات مدافئ الغاز إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية

ب

تكنولوجيا دول تحظر واتساب - اسماء

مجمع الملك الحسين للأعمال يوقع اتفاقية مع شركة سمارت سيرف

أخبار الشركات مجمع الملك الحسين للأعمال يوقع اتفاقية مع شركة سمارت سيرف لتقديم خدمة نظام المحادثة الصوتي والكتابي الذكي

5

طب وصحة نصائح لمواجهة البرد في الشتاء

عقد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، أمس الثُّلاثاء، اجتماع متابعة للوقوف على النتائج الأوليَّة لتقرير فحوصات الجمعيَّة العلميَّة الملكيَّة حول موضوع مدافئ الغاز التي تسبَّبت بحالات وفاة واختناق. وضم

أخبار محلية رئيس الوزراء يتابع نتائج أولية لتقرير فحوصات مدافئ الغاز المسببة للوفيات والاختناق

ر

طب وصحة جلطة الساق.. أعراض تحذيرية لا يجب تجاهلها



 






الأكثر مشاهدة