المركزية تويوتا تدعم حملة مؤسسة الحسين للسرطان "تذكرة صغيرة وفرص شفاء كبيرة"

وقّعت الاتفاقية نسرين قطامش، مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان، ودينا حداد، نائب الرئيس التنفيذي ومدير تطوير الأعمال في مجموعة المركزية.
وقدّمت قطامش شكرها لمجموعة المركزية على دعمها، وثقتها برسالة المؤسسة الإنسانية، مؤكدة على أهمية تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية تجاه مرضى السرطان، والتي يجب أن تكون أولوية مشتركة لجميع مؤسسات المجتمع المحلي في القطاعين العام والخاص.
من جهتها، قالت حداد: "نفخر في المركزية تويوتا بهذا التعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان، والذي يعكس التزامنا الحقيقي بدعم القضايا الإنسانية والمجتمعية في الأردن. تمثل إتاحة سيارة تويوتا bZ4X الكهربائية ضمن هذا السحب الخيري أكثر من مجرد دعم؛ فهي رمز للابتكار والاستدامة والمسؤولية الاجتماعية التي نؤمن بها. سنواصل في مجموعة المركزية تعزيز مبادراتنا التي تُحدث أثرًا إيجابيًا ومستدامًا في المجتمع خلال عام 2025 وما بعده".
-
أخبار متعلقة
-
مجمع الملك الحسين للأعمال يوقع اتفاقية مع شركة سمارت سيرف لتقديم خدمة نظام المحادثة الصوتي والكتابي الذكي
-
الملكية الأردنية تحتفي بعامها الـ62 وتستعرض أبرز إنجازات 2025 ورؤيتها لعام 2026 واستراتيجية تحديث الأسطول
-
‘Samsung Wallet’ يوسّع قدراته عبر دعم المفتاح الرقمي لسيارات بورشه
-
CFI الأردن تحتفي مع الشركاء والإعلاميين بعام من التوسع والإنجازات في فعالية "رواد النجاح"
-
جورامكو تحقق المركز الأول في "جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي" عن مبادرتها "شجرة لكل طائرة"
-
العلوم التطبيقية ومستشفى ابن الهيثم تنظمان ندوة متخصصة حول السياحة العلاجية في الأردن
-
البنك العربي يكرّم موظفيه المتطوعين ضمن برنامجه للمسؤولية المجتمعية "معاً"
-
CFI الأردن تحتفي مع الشركاء والإعلاميين بعام من التوسع والإنجازات في فعالية "رواد النجاح"