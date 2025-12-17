المركزية تويوتا تدعم حملة مؤسسة الحسين للسرطان "تذكرة صغيرة وفرص شفاء كبيرة"

الوكيل الإخباري- وقّعت مؤسسة الحسين للسرطان اتفاقية تعاون مع المركزية تويوتا، تقدم بموجبها الشركة سيارة كهربائية من طراز تويوتا bZ4X، دعمًا لحملة "تذكرة صغيرة وفرص شفاء كبيرة" التي تنظمها المؤسسة لتغطية علاج مرضى السرطان.

وقّعت الاتفاقية نسرين قطامش، مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان، ودينا حداد، نائب الرئيس التنفيذي ومدير تطوير الأعمال في مجموعة المركزية.



وقدّمت قطامش شكرها لمجموعة المركزية على دعمها، وثقتها برسالة المؤسسة الإنسانية، مؤكدة على أهمية تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية تجاه مرضى السرطان، والتي يجب أن تكون أولوية مشتركة لجميع مؤسسات المجتمع المحلي في القطاعين العام والخاص.