شاشات عملاقة لعرض مباراة النشامى بنهائي كأس العرب في المحافظات كافة

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الشباب اليوم الاربعاء، عن عرض مباراة النشامى والمنتخب المغربي المقررة مساء يوم غد الخميس في نهائي كأس العرب، عبر شاشات عملاقة في محافظات المملكة كافة.



وحددت الوزارة مواقع عرض المباراة في كل محافظة، داعية المواطنين إلى حضور المباراة في مواقع التجمعات.



وتاليا أماكن العرض:

اضافة اعلان