الأربعاء 2025-12-17 05:36 م

شاشات عملاقة لعرض مباراة النشامى بنهائي كأس العرب في المحافظات كافة

المنتخب الوطني لكرة القدم
المنتخب الوطني
الأربعاء، 17-12-2025 04:00 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت وزارة الشباب اليوم الاربعاء، عن عرض مباراة النشامى والمنتخب المغربي المقررة مساء يوم غد الخميس في نهائي كأس العرب، عبر شاشات عملاقة في محافظات المملكة كافة.

وحددت الوزارة مواقع عرض المباراة في كل محافظة، داعية المواطنين إلى حضور المباراة في مواقع التجمعات.

وتاليا أماكن العرض:

اضافة اعلان

 


Image1_12202517155720866184597.jpg 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية ندوة في "منتدى الوسطية" حول الأسرة الناجحة

الأردن يشارك في اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني

أخبار محلية الأردن يشارك في اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني

ا

أخبار محلية الأميرة وجدان ترعى افتتاح معرض الخزف الفني المكسيكي

وزراء عرب ومسؤولون أمميون يناقشون تنفيذ إعلان الدوحة للتنمية الاجتماعية

عربي ودولي وزراء عرب ومسؤولون أمميون يناقشون تنفيذ إعلان الدوحة للتنمية الاجتماعية

أكبر شاشة عرض في عمّان تستضيف نهائي كأس العرب في مسرح ذا دومين – بيزنس بارك

أخبار محلية أكبر شاشة عرض في عمّان تستضيف نهائي كأس العرب في مسرح ذا دومين – بيزنس بارك

مذكرة تفاهم بين الأردن وتركيا في مجال الخدمات الاجتماعية

أخبار محلية مذكرة تفاهم بين الأردن وتركيا في مجال الخدمات الاجتماعية

ا

أخبار محلية الملك يهنئ بالعيد الوطني لدولة قطر

j

أخبار محلية العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشائر أبو سلمى وطاس وهاكوز



 






الأكثر مشاهدة