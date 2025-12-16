مطالبات بعطلة رسمية الخميس دعمًا للنشامى في المباراة النهائية

وسجّل هدف اللقاء الوحيد لاعب المنتخب الوطني نزار الرشدان في الدقيقة 66، وسط حضور جماهيري لافت تجاوز 62.8 ألف مشجع.
ومن المقرر أن يلتقي «النشامى» في المباراة النهائية، يوم الخميس المقبل، مع المنتخب المغربي عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت الأردن، بعد أن حجز المغرب مقعده في النهائي بفوزه على المنتخب الإماراتي بثلاثة أهداف دون رد في نصف النهائي الآخر.
وفي أعقاب هذا الإنجاز، دعا ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي الحكومة إلى إعلان يوم المباراة عطلة رسمية، دعمًا وتشجيعًا للمنتخب الوطني في هذا الاستحقاق العربي.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس الوزراء يتفقد عدداً من المواقع في عين الباشا والبقعة وصافوط وأم الدنانير
-
فيفا توجه رسالة الى النشامى
-
الرياضة النيابية: النشامى إلى النهائي وفوز مستحق يبعث على الفخر
-
الدوريات الخارجية: جميع الطرق ضمن اختصاصنا سالكة
-
السير: نشكر الأردنيين
-
إغلاق مؤقت لهذه الطرق إثر غزارة الأمطار والانهيارات - أسماء
-
تأخير دوام المدارس في الطفيلة الى العاشرة صباحا
-
أول تعليق من الفيفا بعد وصول الأردن إلى نهائي كأس العرب