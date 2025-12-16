الثلاثاء 2025-12-16 10:32 ص

مطالبات بعطلة رسمية الخميس دعمًا للنشامى في المباراة النهائية

المنتخب الوطني
المنتخب الوطني
الثلاثاء، 16-12-2025 09:59 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   تأهّل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى نهائي بطولة كأس العرب «فيفا 2025»، عقب فوزه على المنتخب السعودي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما ضمن الدور نصف النهائي.
وسجّل هدف اللقاء الوحيد لاعب المنتخب الوطني نزار الرشدان في الدقيقة 66، وسط حضور جماهيري لافت تجاوز 62.8 ألف مشجع.

ومن المقرر أن يلتقي «النشامى» في المباراة النهائية، يوم الخميس المقبل، مع المنتخب المغربي عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت الأردن، بعد أن حجز المغرب مقعده في النهائي بفوزه على المنتخب الإماراتي بثلاثة أهداف دون رد في نصف النهائي الآخر.


وفي أعقاب هذا الإنجاز، دعا ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي الحكومة إلى إعلان يوم المباراة عطلة رسمية، دعمًا وتشجيعًا للمنتخب الوطني في هذا الاستحقاق العربي.

 

وعبّر ناشطون  عن أملهم بأن تستجيب الحكومة لهذه الدعوات، في ظل الإنجاز التاريخي الذي يحققه المنتخب، مؤكدين أن التعطيل سيعكس دعمًا رسميًا ومعنويًا للاعبين في هذا الاستحقاق المهم.

 
 


